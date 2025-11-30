খবর

৪৫তম বিসিএস নন-ক্যাডার: মনোনয়নপ্রাপ্তদের জন্য পিএসসির যে যে শর্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)ফাইল ছবি

৪৫তম বিসিএস নন–ক্যাডার পদে মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জন্য নিয়োগসংক্রান্ত নির্দেশনা ও শর্তাবলি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ২৭ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা ও শর্তাবলি

১। নিয়োগের আগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীর সংযুক্ত সনদ, ডকুমেন্টস ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাই করে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করবে।

২। সাময়িকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে জ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন বা টেম্পারিং বা কোনো জাল সার্টিফিকেট জমা বা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কোনো অংশ বা প্রবেশপত্র টেম্পারিং বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করলে বা কোনো গুরুতর অসম্পূর্ণতা ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হবে। তা ছাড়া বর্ণিত অপরাধে জড়িত প্রার্থীকে ক্ষেত্র বিশেষে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে। এমনকি প্রার্থীকে চাকরিতে নিয়োগের পরও এ রূপ কোনো তথ্য প্রকাশ ও তা প্রমাণ হলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩। মনোনীত প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ও গঠিত মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ঘোষণার শর্তে ও যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে প্রাক্‌-নিয়োগ জীবনবৃত্তান্ত যাচাইয়ের পর সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হবে।

৪। প্রকাশিত মনোনয়নে কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সংরক্ষণ করে।

৫। ফলাফল কমিশনের এবং টেলিটকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২৭ নভেম্বর ৪৫তম বিসিএসের আওতাধীন নন-ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন নন-ক্যাডার পদের মোট ৫৬৫ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। ৯ম গ্রেডে ৪৮৫ জন এবং ১০ম গ্রেডে ৬০ জন সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।

