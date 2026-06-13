বার কাউন্সিলের এমসিকিউর ফলাফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৯২০১ প্রার্থী
বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী তালিকাভুক্তির এমসিকিউর (নৈর্ব্যক্তিক) ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৯ হাজার ২০১ পরীক্ষার্থী। গতকাল শুক্রবার (১২ জুন) রাতে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
তিন ধাপে পরীক্ষা হয় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে। তালিকাভুক্তির প্রথম ধাপে এমসিকিউ (নৈর্ব্যক্তিক) পরীক্ষা হয়। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করতে পারেন।
*ফলাফল দেখুন এখানে