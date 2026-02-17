খবর

মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটফাইল ছবি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের শূন্য পদে নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ওয়ার্ড মাস্টার, টেলিফোন অপারেটর ও অফিস সহায়ক পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে অনিবার্য কারণবশত এ পরীক্ষাগুলো স্থগিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে পরবর্তী তারিখ ও সময়সূচি যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে উল্লেখ করা হয়েছে।

