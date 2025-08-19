খবর

জনতা ব্যাংক অফিসার পদে নেবে ১১৪ জন, প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ ২০৫২ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের আওতাধীন জনতা ব্যাংক পিএলসির ২০২২ সাল–ভিত্তিক ‘অফিসার-রুরাল ক্রেডিট (ও-আরসি)’ ১১৪টি পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। মোট ২ হাজার ৫২ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

২০২২ সাল–ভিত্তিক দশম গ্রেডের এ পদের নিয়োগে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ জুলাই। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ২৯ আগস্ট ২০২৫ (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও সময়সূচি—

স্থান: সেন্ট্রাল ইউমেন্স কলেজ (১৩/২, অভয় দাস লেন, টিকাটুলি, ঢাকা)।

সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা।

জনতা ব্যাংকে অফিসার পদে প্রিলিতে উত্তীর্ণ ২০৫২.pdf
ডাউনলোড

লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্দেশনা—

১.

লিখিত পরীক্ষার জন্য পৃথক কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রবেশপত্র লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।

২.

পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।

৩.

প্রবেশপত্র (১ কপি) ব্যতীত কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, বোতল, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড (স্মার্ট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো কার্ড), ডিজিটাল/স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

৪.

পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

৫.

পরীক্ষার্থীদের কোভিড–সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

*ফলাফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন

