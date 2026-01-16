খবর

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গত ০২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষা এবং ১১ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পদের নাম: হিসাবরক্ষক
মোট নির্বাচিত প্রার্থী: ৩২ জন
পরীক্ষার সময়কাল: লিখিত পরীক্ষা ০২ জানুয়ারি ২০২৬ এবং মৌখিক পরীক্ষা ১১-১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ঠিকানায় বিস্তারিত শর্তাবলি এবং তথ্যসহ নিয়োগপত্র পৃথকভাবে ডাকযোগে বা নির্দিষ্ট মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। একই সঙ্গে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে প্রার্থীদের এসএমএস পাঠানো হবে।

