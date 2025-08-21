খবর

জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলের নিয়োগ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
অর্থ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল বুধবার (২০ আগস্ট) মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলের ভারপ্রাপ্ত ডিজিএম (ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট) ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আসিফ ইকবাল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে নিয়োগ স্থগিত করার কারণ বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে নিয়োগ স্থগিত করা হয়েছে। কোন অনিবার্য কারণে নিয়োগ স্থগিত করা হয়েছে, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

৩ আগস্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে একটি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ২৫ আগস্ট আবেদন শেষ হওয়ার কথা ছিল।

