৪৬তম বিসিএস: যে কারণে বাদ পড়লেন ২ প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় অনিয়মের দায়ে দুই পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর ২০২৫) কমিশনের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়

পিএসসি জানায়, গত ২৭ নভেম্বর প্রকাশিত লিখিত পরীক্ষার ফলে অন্তর্ভুক্ত দুই পরীক্ষার্থী বাংলা ১ম পত্র (বিষয় কোড–০০১) এর পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত না থাকলেও বেআইনিভাবে ওই বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এটি কমিশনের নির্ধারিত বিধান লঙ্ঘন হওয়ায় তাদের পরীক্ষা এবং ফলাফল বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

বাতিল হওয়া পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর হলো— ১১০০২৫২৭ এবং ১১০০০১৫১।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ অনিয়মের কারণে সংশ্লিষ্ট দুই পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শৃঙ্খলা কমিটির নিকট প্রতিবেদন পাঠানো হবে।

এদিকে পিএসসি অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ৪৬ তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলে বাদ পড়া আট পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ‘কারিগরি ত্রুটি’র কারণে তাঁরা বাদ পড়েছিলেন।

৪৬ তম বিসিএসে ৩ হাজার ১৪০টি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ দেওয়া হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এতে সহকারী সার্জন পদে ১ হাজার ৬৮২ জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৬ জন নেওয়া হবে। এরপর সবচেয়ে বেশি পদ শিক্ষা ক্যাডারে। বিভিন্ন বিষয়ে এই ক্যাডারে ৯২০ জন নিয়োগ পাবেন। এ ছাড়া প্রশাসন ক্যাডারে ২৭৪ জন, পররাষ্ট্রে ১০, পুলিশে ৮০, আনসারে ১৪, পরিবার পরিকল্পনায় ৪৯, মৎস্যে ২৬ ও গণপূর্তে ৬৫ জনকে নেওয়া হবে।

