চাকরির প্রস্তুতির পড়া

২১. Who is the author of ‘Istanbul’?

ক. Orhan Pamuk খ. Elif Shafak গ. Nazim Hikmet ঘ. Samiha Ayverdi উ. খ

ব্যাখ্যা: ‘Istanbul’ উপন্যাসটি লিখেছেন তুরস্কের নোবেলজয়ী লেখক ওরহান পামুক। তবে তুর্কি লেখিকা Elif Shafak–এর ‘The Bastard of Istanbul’ নামের একটি বই রয়েছে। এ ছাড়া নাজিম হিকমত একজন তুর্কি কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। এবং সামিহা আইভেদি একজন তুর্কি লেখিকা।

২২. Which one of the following is not the synonym of ‘Corruption’?

ক. Bribery খ. Extortion গ. Nepotism ঘ. Despotism উ. ঘ

ব্যাখ্যা: Corruption অর্থ দুর্নীতি, নৈতিক অধঃপতন, অবক্ষয়। শব্দটির সমার্থক শব্দ bribery—ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া; extortion—বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আদায়; nepotism—স্বজনপ্রীতি, স্বজনপোষণ। কিন্তু Despotism শব্দটি corruption–এর সমার্থক নয়। Despotism অর্থ স্বৈরতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র।

২৩. ‘A place for keeping bees’ is—

ক. Apiary খ. Nest গ. Den ঘ. Aerie উ. ক

ব্যাখ্যা:A place for keeping bees—Apiary; A place where birds lay eggs—Nest; A dwelling place for wild beast—Den & A large nest of an eagle or other bird of prey that builds in a high place—Aerie.

২৪. Which word is correct?

ক. Lieutenant খ. Leiutenant গ. Lieutanant ঘ. Leiutanent উ. ক

ব্যাখ্যা: অপশনগুলোর মধ্যে সঠিক বানানযুক্ত শব্দ Lieutenant। শব্দটি দ্বারা সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মর্যাদার নিচের কমিশন্ড অফিসারকে বোঝানো হয়।

২৫. Verb of the word ‘Simplification’ is—

ক. Simply খ. Simple গ. Simplify ঘ. Similar উ. গ

ব্যাখ্যা: Simplification শব্দটি noun। এর অর্থ সরলীকরণ। শব্দটির verb form হলো simplify—সরল করা, সহজবোধ্য করা। এ ছাড়া এর adjective এবং adverb form হলো যথাক্রমে simple (সরল, সাধারণ); simply (সহজভাবে, সাদাসিধেভাবে)। অন্যদিকে similar (adj.) শব্দটির অর্থ অনুরূপ, সদৃশ।



