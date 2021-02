চাকরি প্রস্তুতি–২

26. Man is_ _ _architect of his own fate.

A. the B. a C. an D. no article উ. A.

27. How many paras are in the paragraph?

A. One B. Two C. Three D. Four উ. A.

28. Noun of the word ‘poor’ is—

A. Poorify B. Poority C. Poorness D. Poverty উ. D.

29. The boy reads a book.- what kind of verb ‘reads’ in the sentence is?

A. Principal verb B. Auxiliary verb C. Transitive verb C. Intransitive verb উ. C.

30. We need to buy some new—

A. furnitures B. furniturs C. furnitured D. Furniture উ. D.

31.প্রতিটি চোখ থেকে একটি স্বাধীন উদ্ভিদের জন্ম হয়, সেই উদ্ভিদ নিচের কোনটি?

A. আলু B. আদা C. পুদিনা D. রসুন উ. A.

32. অসমোসিস শব্দটির অর্থ কী?

A. ব্যাপন B. অভিস্রবণ C. পানি শোষণ D. প্রস্বেদন উ. B.

33. নিচের কোনটির হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট?

A. হাঙর B. হাঁস C. উট D. কুমির উ. C.

34. বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

A. প্রোটন B. নিউট্রন C. আইসোটোপ D. ইলেকট্রন উ. C.

35. আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের একক কী?

A. সেন্টিগ্রাম B. কেজি C. কুইন্টাল D. গ্রাম উ. B.

36. ব্যাটারিতে সঞ্চিত শক্তি হলো—

A. তাপ শক্তি B. যান্ত্রিক শক্তি C. রাসায়নিক শক্তি D. আলোক শক্তি উ. C.

37. ফিউজ তার কিসের সংকর?

A. টিন ও লোহা B. টিন ও সিসা C. সোনা ও রুপা D. সিসা ও ব্রোঞ্জ উ. B.

38. আঙুর ফলে কোন অ্যাসিড থাকে?

A. ম্যালিক B. অক্সালিক C. সাইট্রিক D. এসকরবিক উ. C.

39. অক্সালিক অ্যাসিড থাকে কোন ফলে?

A. কমলা B. টমেটো C. আপেল D. লেবু উ. B.

40. কোনটির অভাবে মানবদেহে স্কার্ভি রোগ হয়?

A. ট্যানিক অ্যাসিড B. অ্যাসিটিক অ্যাসিড C. এসকরবিক অ্যাসিড D. ম্যালিক অ্যাসিড উ. C.

41. অপটিক্যাল ফাইবার কী?

A. সরু তার B. ধাতব তার C. সরু কাচ তন্তু D. সরু ধাতব তার উ. C.

42. সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের নাম কী?

A. বুধ B. হ্যালি C. আলফা সেন্টোরি D. চাঁদ উ. C.

43. সৌরজগতের গ্রহ কয়টি?

A. ৮টি B. ৯টি C. ১০টি D. ১১টি উ. A.

44. প্রথম মহাকাশচারী ব্যক্তি কে?

A. নিল আর্মস্ট্রং B. ইউরি গ্যাগারিন C. ভেলেন্টিনা তেরেসকোভা D. স্টিফেন হকিং উ. B.

45. নিচের কোনটি কোষের গুণাবলি রক্ষা করে?

A. খাদ্যপ্রাণ B. আমিষ C. স্নেহ D. পানি উ. D.

46. কয়টি দেশ নিয়ে জাতিসংঘ যাত্রা করেছিল?

A. ৪৮টি B. ৫০টি C. ৫১টি D. ৬০টি উ. C.

47. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন?

A. রেসকোর্স ময়দানে B. প্রেসিডেন্ট ভবনে C. পার্লামেন্ট ভবনে D. রমনা পার্কে উ. A.

48. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করা হয়েছিল—

A. ২৬ মার্চ ১৯৭১ B. ১০ এপ্রিল ১৯৭১ C. ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ D. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ উ. B.

49. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান—

A. টুঙ্গিপাড়া B. টঙ্গী C. টাঙ্গাইল D. টুঙ্গিপাড়া উ. A.