বিদেশে চাকরি মেলে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের সমন্বয়ে

নতুন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়ার আগে চাকরিদাতা আগের কর্মস্থলে যোগাযোগ করতে পারেন, সে বিষয়টি মনে রাখতে হবে। কাজেই নিজের সম্ভাবনাটা নষ্ট হতে পারে, এমন কিছু করা ঠিক হবে না। বিদেশে প্রতিটি বাংলাদেশির গুরুদায়িত্ব রয়েছে তাঁর কর্মে। কারণ, যে কাজই করুন না কেন, তিনি বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দেশকে তুলে ধরেন। অতএব দেশের বাইরে কাজ করার গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অন্যকে সুযোগ করে দেওয়া। জব ইন্টারভিউয়ে শুধু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নয়, তাদেরও প্রশ্ন করতে হবে। যেমন কোম্পানির বিষয় বা ক্যারিয়ার পসেবিলিটিজ ইত্যাদির ওপর। মনে রাখতে হবে জব ইন্টারভিউ একটি বেচাকেনার জায়গা। দুই পক্ষকেই ভালো লাগতে হবে। আমার যেমন তাদের দরকার, কোম্পানির তেমন আমাকে দরকার, এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। ভয় করলে চলবে না, ভয়কে জয় করার মনোভাব থাকতে হবে, একই সঙ্গে মডেস্টি দেখাতে হবে। যেমন কোনো এক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, যা অজানা, সুন্দর করে বলতে হবে বিষয়টি আমার জানা নেই। সিক্রেট বা হিডেন অ্যাজেন্ডা না থাকা ভালো। হয়তো প্রশ্ন করতে পারে, এখানে সুযোগ পেলে চাকরির কোন দিকটা সবচেয়ে ভালো লাগবে।

এমন প্রশ্নের জবাবে কখনোই বলা উচিত হবে না: বেতন, মধ্যাহ্ন বিরতি, সহকর্মীদের সঙ্গ অথবা ছুটির দিনগুলো। কারণ, কর্তৃপক্ষ কিছুটা বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর আশা করে, সে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। সব সময় হেয়ার অ্যান্ড নাও কনসেপ্টে মনোযোগী হতে হবে, খেয়াল করে সব শুনতে হবে এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। একই সঙ্গে একটি উন্মুক্ত ও সৃজনশীল পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে, সর্বোপরি make yourself believe, Job is yours.

লেখক: রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক (প্রোডাকশন অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট), ফাইজার, সুইডেন