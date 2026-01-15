সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৫৮
ইনুইট-পিটুফিক স্পেস বেস-নুক কী
১. গ্রিনল্যান্ডে অবস্থিত একমাত্র মার্কিন সামরিক ঘাঁটি –
ক. ক্যাম্প লেমোনিয়ার
খ. পিটুফিক স্পেস বেস
গ. মারসুয়াক বেস
ঘ. ক্যাম্প নর্থ
উত্তর : খ. পিটুফিক স্পেস বেস
২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের মধ্যে 'Defense of Greenland Agreement' সাক্ষরিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৫১ সালে
খ. ১৯৬৫ সালে
গ. ১৯৯১ সালে
ঘ. ২০০৭ সালে
উত্তর : ক. ১৯৫১ সালে
৩. গ্রিনল্যান্ড দ্বীপের রাজধানী –
ক. সিসিমিউট
খ. থুলে
গ. নুক
ঘ. রেইকিয়াভিক
উত্তর : গ. নুক
৪. 'ইনুইট' সম্প্রদায় কোন অঞ্চলে বসবাস করে?
ক. আমাজন রেইনফরেস্ট
খ. সাহারা মরুভূমি
গ. প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
ঘ. আর্কটিক অঞ্চল
উত্তর : ঘ. আর্কটিক অঞ্চল
৫. মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি –
ক. ক্যাম্প আরিফজান, কুয়েত
খ. ইরবিল বিমান ঘাঁটি, ইরাক
গ. আল উদেইদ ঘাঁটি, কাতার
ঘ. আলী আল-সালেম বিমান ঘাঁটি, কুয়েত
উত্তর : গ. আল উদেইদ ঘাঁটি, কাতার
৬. মারকোসার (Mercosur) কোন অঞ্চলের শক্তিশালী বাণিজ্য জোট?
ক. মধ্য আমেরিকা
খ. দক্ষিণ আমেরিকা
গ. পূর্ব এশিয়া
ঘ. ওশেনিয়া
উত্তর : খ. দক্ষিণ আমেরিকা
৭. 'এল লিবারেটর' (El Libertador) কার উপাধি?
ক. ফিদেল কাস্ত্রো
খ. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
গ. চে গুয়েভারা
ঘ. সাইমন বলিভার
উত্তর : ঘ. সাইমন বলিভার (তিনি দক্ষিণ আমেরিকার মোট ছয়টি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক।)
৮. "Will for Peace 2026" কী?
ক. আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন
খ. নতুন বৈশ্বিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি
গ. জাতিসংঘের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প
ঘ. যৌথ নৌ-মহড়া
উত্তর : ঘ. যৌথ নৌ-মহড়া
৯. সম্প্রতি ‘উইল ফর পিস ২০২৬’ শীর্ষক যৌথ নৌ মহড়ায় কোন আন্তর্জাতিক জোটের সদস্য দেশগুলো অংশগ্রহণ করে?
ক. BRICS Plus
খ. SCO
গ. AZNUS
ঘ. CSTO
উত্তর : ক. BRICS Plus
১০. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম বারের মতো ‘না’ ভোট চালু করা হয় কত সালে?
ক. ২০০৮ সালে
খ. ২০০১ সালে
গ. ১৯৯১ সালে
ঘ. ১৯৭৯ সালে
উত্তর : ক. ২০০৮ সালে (৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে)
১১. বর্তমানে বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সংখ্যা –
ক. ১১৭টি
খ. ১৯০টি
গ. ২৯৫টি
ঘ. ৩১৫টি
উত্তর : গ. ২৯৫টি
১২. হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স -২০২৬ অনুযায়ী, শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান –
ক. ৮৯তম
খ. ৯২তম
গ. ৯৫তম
ঘ. ১০১তম
উত্তর : গ. ৯৫তম
১৩. যৌথ নদী কমিশনের (JRC) বাংলাদেশ পক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যান –
ক. সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
খ. ড. মাহফুজুল হক
গ. ড. মো.আতাউর রহমান
ঘ. ড. এম সাখাওয়াত হোসেন
উত্তর : ক. সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
১৪. বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন (JRC) গঠিত হয় –
ক. ১৯৮৫ সালে
খ. ১৯৭৮ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে
ঘ. ১৯৭২ সালে
উত্তর : ঘ. ১৯৭২ সালে
১৫. 'JF -17 Thunder' যুদ্ধবিমান কোন দুইটি দেশের যৌথ উদ্যোগে তৈরি?
ক. রাশিয়া, তুরস্ক
খ. চীন, পাকিস্তান
গ. জার্মানি, ফ্রান্স
ঘ. ইরান, রাশিয়া
উত্তর : খ. চীন, পাকিস্তান