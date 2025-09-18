পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪২

ডিয়েলা-অবলিক সেভিল-অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩-বঙ্গভ্যাক্স কী, জেনে নিন

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো-

লেখা:
নওশিন সাদিয়া
১. অবৈধ অভিবাসনের অন্যতম প্রধান পথ ‘ডেরিয়েন গ্যাপ’(Darien Gap) কোন দুটি দেশের সীমান্তবর্তী?

ক. পর্তুগাল ও মরক্কো

খ. ইতালি ও তিউনিসিয়া

গ. পানামা ও কলম্বিয়া

ঘ. সিরিয়া ও তুরস্ক

উত্তর: গ. পানামা ও কলম্বিয়া

২. দেশের ওষুধশিল্পে মার্কিন পেটেন্ট অর্জনকারী প্রথম টিকা-

ক. পেন্টাভ্যালেন্ট

খ. ওপিভি

গ. নিউমোভ্যাক্স-২৩

ঘ. বঙ্গভ্যাক্স

উত্তর: ঘ. বঙ্গভ্যাক্স

৩. বাংলাদেশের কোন ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোভিড-১৯ টিকা ‘বঙ্গভ্যাক্স’ আবিষ্কার করেছে?

ক. স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

খ. অ্যারিস্টোফার্মা

গ. গ্লোব বায়োটেক

ঘ. রেনেটা

উত্তর: গ. গ্লোব বায়োটেক

৪. সম্প্রতি বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের অংশগ্রহণে চলমান সাত দিনব্যাপী যৌথ মহড়া-

ক. অপারেশন প্যাসিফিক ব্লু

খ. অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩

গ. অপারেশন স্কাই লাইটনিং

ঘ. অপারেশন স্কাই ব্লু ২৫

উত্তর : খ. অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩

৫. বর্তমানে বিশ্বে LDC-ভুক্ত দেশের সংখ্যা কত?

ক. ৪৪

খ. ৪৫

গ. ৪৭

ঘ. ৪২

উত্তর: ক. ৪৪ (সূত্র : UNCTAD)

৬. ‘জাপাদ-২০২৫’ নামে সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়েছে-

ক. চীন ও উত্তর কোরিয়া

খ. রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া

গ. রাশিয়া ও বেলারুশ

ঘ. জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর : গ. রাশিয়া ও বেলারুশ

৭. বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক (জিআইআই) ২০২৫-এ বাংলাদেশের অবস্থান-

ক. ১০৪তম

খ. ১০৬তম

গ. ১০৮তম

ঘ. ১১০তম

উত্তর: খ. ১০৬তম

৮. বিশ্ব ওজোন দিবস কত তারিখে পালিত হয়?

ক. ১৬ সেপ্টেম্বর

খ. ১৮ সেপ্টেম্বর

গ. ২৬ সেপ্টেম্বর

ঘ. ২৫ সেপ্টেম্বর

উত্তর: ক. ১৬ সেপ্টেম্বর

৯. নেপালের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী-

ক. বিদ্যা দেবী ভান্ডারী

খ. আশা কুমারী বি কে

গ. সুশীলা কারকি

ঘ. দ্বারিকা দেবী ঠাকুরাণী

উত্তর: গ. সুশীলা কারকি

১০. বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) তৈরি ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে কোন দেশ?

ক. আলজেরিয়া

খ. ইতালি

গ. উত্তর মেসিডোনিয়া

ঘ. আলবেনিয়া

উত্তর : ঘ. আলবেনিয়া (নাম: ডিয়েলা, আলবেনীয় ভাষায় যার অর্থ সূর্য)

১১. সম্প্রতি (১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের সমাধানে দুই-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পক্ষে ভোট দিয়েছে কয়টি দেশ?

ক. ১৩৮টি

খ. ১৪২টি

গ. ১৪৫টি

ঘ. ১৪৬টি

উত্তর: খ. ১৪২টি (উত্থাপিত প্রস্তাবটির নাম– নিউইয়র্ক ডিক্লারেশন)

১২. চীনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলের নাম কী?

ক. China Television

খ. Dragon TV

গ. Channel V

ঘ. CCTV

উত্তর: ঘ. CCTV

১৩. বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানব-

ক. নোয়াহ লাইলস

খ. অবলিক সেভিল

গ. কিশানে টম্পসন

ঘ. লেতসিলে তেবোগো

উত্তর : খ. অবলিক সেভিল

১৪. ‘এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন’(ACU)–এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

ক. তেহরান, ইরান

খ. সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর

গ. থিম্পু, ভুটান

ঘ. ম্যানিলা, ফিলিপাইন

উত্তর : ক. তেহরান, ইরান

১৫. সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এআই লিডার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী-

ক. সৈয়দ বাহাউদ্দিন আলম

খ. মোহাম্মাদ কায়কোবাদ

গ. ড. রুম্মান চৌধুরী

ঘ. তানজীম চৌধুরী

উত্তর: ক. সৈয়দ বাহাউদ্দিন আলম

