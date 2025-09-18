ডিয়েলা-অবলিক সেভিল-অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩-বঙ্গভ্যাক্স কী, জেনে নিন

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪২
ডিয়েলা-অবলিক সেভিল-অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩-বঙ্গভ্যাক্স কী, জেনে নিন
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো-
১. অবৈধ অভিবাসনের অন্যতম প্রধান পথ ‘ডেরিয়েন গ্যাপ’(Darien Gap) কোন দুটি দেশের সীমান্তবর্তী?
ক. পর্তুগাল ও মরক্কো
খ. ইতালি ও তিউনিসিয়া
গ. পানামা ও কলম্বিয়া
ঘ. সিরিয়া ও তুরস্ক
উত্তর: গ. পানামা ও কলম্বিয়া
২. দেশের ওষুধশিল্পে মার্কিন পেটেন্ট অর্জনকারী প্রথম টিকা-
ক. পেন্টাভ্যালেন্ট
খ. ওপিভি
গ. নিউমোভ্যাক্স-২৩
ঘ. বঙ্গভ্যাক্স
উত্তর: ঘ. বঙ্গভ্যাক্স
৩. বাংলাদেশের কোন ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোভিড-১৯ টিকা ‘বঙ্গভ্যাক্স’ আবিষ্কার করেছে?
ক. স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস
খ. অ্যারিস্টোফার্মা
গ. গ্লোব বায়োটেক
ঘ. রেনেটা
উত্তর: গ. গ্লোব বায়োটেক
৪. সম্প্রতি বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের অংশগ্রহণে চলমান সাত দিনব্যাপী যৌথ মহড়া-
ক. অপারেশন প্যাসিফিক ব্লু
খ. অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩
গ. অপারেশন স্কাই লাইটনিং
ঘ. অপারেশন স্কাই ব্লু ২৫
উত্তর : খ. অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩
৫. বর্তমানে বিশ্বে LDC-ভুক্ত দেশের সংখ্যা কত?
ক. ৪৪
খ. ৪৫
গ. ৪৭
ঘ. ৪২
উত্তর: ক. ৪৪ (সূত্র : UNCTAD)
৬. ‘জাপাদ-২০২৫’ নামে সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়েছে-
ক. চীন ও উত্তর কোরিয়া
খ. রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া
গ. রাশিয়া ও বেলারুশ
ঘ. জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র
উত্তর : গ. রাশিয়া ও বেলারুশ
৭. বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক (জিআইআই) ২০২৫-এ বাংলাদেশের অবস্থান-
ক. ১০৪তম
খ. ১০৬তম
গ. ১০৮তম
ঘ. ১১০তম
উত্তর: খ. ১০৬তম
৮. বিশ্ব ওজোন দিবস কত তারিখে পালিত হয়?
ক. ১৬ সেপ্টেম্বর
খ. ১৮ সেপ্টেম্বর
গ. ২৬ সেপ্টেম্বর
ঘ. ২৫ সেপ্টেম্বর
উত্তর: ক. ১৬ সেপ্টেম্বর
৯. নেপালের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী-
ক. বিদ্যা দেবী ভান্ডারী
খ. আশা কুমারী বি কে
গ. সুশীলা কারকি
ঘ. দ্বারিকা দেবী ঠাকুরাণী
উত্তর: গ. সুশীলা কারকি
১০. বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) তৈরি ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে কোন দেশ?
ক. আলজেরিয়া
খ. ইতালি
গ. উত্তর মেসিডোনিয়া
ঘ. আলবেনিয়া
উত্তর : ঘ. আলবেনিয়া (নাম: ডিয়েলা, আলবেনীয় ভাষায় যার অর্থ সূর্য)
১১. সম্প্রতি (১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের সমাধানে দুই-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পক্ষে ভোট দিয়েছে কয়টি দেশ?
ক. ১৩৮টি
খ. ১৪২টি
গ. ১৪৫টি
ঘ. ১৪৬টি
উত্তর: খ. ১৪২টি (উত্থাপিত প্রস্তাবটির নাম– নিউইয়র্ক ডিক্লারেশন)
১২. চীনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলের নাম কী?
ক. China Television
খ. Dragon TV
গ. Channel V
ঘ. CCTV
উত্তর: ঘ. CCTV
১৩. বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানব-
ক. নোয়াহ লাইলস
খ. অবলিক সেভিল
গ. কিশানে টম্পসন
ঘ. লেতসিলে তেবোগো
উত্তর : খ. অবলিক সেভিল
১৪. ‘এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন’(ACU)–এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ক. তেহরান, ইরান
খ. সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর
গ. থিম্পু, ভুটান
ঘ. ম্যানিলা, ফিলিপাইন
উত্তর : ক. তেহরান, ইরান
১৫. সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এআই লিডার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী-
ক. সৈয়দ বাহাউদ্দিন আলম
খ. মোহাম্মাদ কায়কোবাদ
গ. ড. রুম্মান চৌধুরী
ঘ. তানজীম চৌধুরী
উত্তর: ক. সৈয়দ বাহাউদ্দিন আলম