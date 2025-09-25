২৭তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্তদের পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম জমার নির্দেশ
২৭তম বিসিএসের প্রথম পর্যায়ে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের প্রাক্–চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) জমা দিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পিএসসি।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশনা অনুযায়ী সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের কমিশনের ওয়েবসাইট হতে ৩ কপি প্রাক্–চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) ডাউনলোড করে পূরণপূর্বক জমা দিতে হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর হতে ৯ অক্টোবরের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁওয়ে এ ফরম জমা দিতে হবে। প্রতি কর্ম দিবস সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ফরম জমা দেওয়া যাবে।
নির্ধারিত তারিখের পর আর কোনো প্রাক্–চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) জমা নেওয়া হবে না।
গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২৭তম বিসিএসের প্রথম মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়োগবঞ্চিত ১ হাজার ১৩৭ জনকে তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ দিতে নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ। ২৭তম বিসিএসের প্রথম মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় মৌখিক পরীক্ষায় বাদ পড়া নিয়োগবঞ্চিত ১ হাজার ১৩৭ জনের পক্ষে তিনটি আপিল করা হয়। ওই বিসিএসে প্রথমবারের মৌখিক পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত বৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের অপর এক বেঞ্চের দেওয়া রায় বহাল রেখে ২০১০ সালের ১১ জুলাই আপিল বিভাগ রায় দিয়েছিলেন।
দ্বিতীয় মৌখিক পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়। ২০০৮ সালের ৩ জুলাই হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রথম মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল বাতিলের সিদ্ধান্ত বৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। হাইকোর্টের অপর একটি বেঞ্চ ২০০৯ সালের ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় মৌখিক পরীক্ষা অবৈধ ঘোষণা করেন। এ ক্ষেত্রে ২০৫ জন হাইকোর্টে রিট করেছিলেন।
২০০৯ সালের ১১ নভেম্বর হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে দ্বিতীয় মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগদান করা ব্যক্তিরা চাকরিতে থাকবেন এবং রিট আবেদনকারীদের জ্যেষ্ঠতা আইন অনুসারে নির্ধারিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি রিট আবেদনকারীদের তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ দিতে সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। আপিল বিভাগের রায়ে হাইকোর্টের ২০০৯ সালের ১১ নভেম্বর দেওয়া রায় পুনর্বহাল করা হয়েছে।