সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৬৫
অপারেশন ট্রু প্রমিস–৪ ও অপারেশন এপিক ফিউরি কী
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন আসে। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।
১. ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কর্পস-আইআরজিসি (IRGC) কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৭৫
খ. ১৯৭৯
গ. ১৯৮৫
ঘ. ১৯৯০
উত্তর: খ. ১৯৭৯
২. নিচের কোনটি ইরানের নিয়মিত বা প্রথাগত সশস্ত্র বাহিনী?
ক. আর্তেশ (Artesh)
খ. বাসিজ (Basij)
গ. কুদস ফোর্স (Quds Force)
ঘ. ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)
উত্তর: ক. আর্তেশ (Artesh)
৩. ইরানের প্রধান সরকারি সংবাদ সংস্থার নাম কী?
ক. Mehr News
খ. Tasnim
গ. IRNA
ঘ. Fars News
উত্তর: গ. ইরনা–IRNA
৪. ইরানে চলমান মার্কিন অভিযান ‘Operation Epic Fury’ শুরু হয় কবে?
ক. ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
খ. ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
গ. ১ মার্চ, ২০২৬
ঘ. ২ মার্চ, ২০২৬
উত্তর: খ. ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
৫. যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইরানের সাম্প্রতিক পাল্টা আক্রমণ কী নামে পরিচিত?
ক. অপারেশন রাইজিং লায়ন
খ. অপারেশন আইরন সোর্ড
গ. অপারেশন ট্রু প্রমিস ৩
ঘ. অপারেশন ট্রু প্রমিস ৪
উত্তর : ঘ. অপারেশন ট্রু প্রমিস ৪
৬. ‘MILAN ২০২৬’ আন্তর্জাতিক নৌ মহড়া কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে?
ক. ভারত
খ. শ্রীলঙ্কা
গ. ইন্দোনেশিয়া
ঘ. মালেশিয়া
উত্তর: ক. ভারত
৭. শ্রীলঙ্কার উপকূলে মার্কিন সাবমেরিন হামলার শিকার ইরানের জাহাজ—
ক. MV Sabiyt
খ. IRIS Dena
গ. IRIS Kharg
ঘ. Adrian Darya-1
উত্তর : খ. IRIS Dena
৮. ইসরায়েলের সঙ্গে ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’ (Abraham Accords)-এ স্বাক্ষরকারী সর্বশেষ রাষ্ট্র—
ক. তুর্কমেনিস্তান
খ. সোমালিল্যান্ড
গ. বাহরাইন
ঘ. কাজাখস্তান
উত্তর : ঘ. কাজাখস্তান
৯. গ্রিনল্যান্ডে প্রথম ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ হিসেবে দূতাবাস চালু করেছে—
ক. জার্মানি
খ. ফ্রান্স
গ. যুক্তরাজ্য
ঘ. ফিনল্যান্ড
উত্তর: খ. ফ্রান্স
১০. সম্প্রতি ন্যাটো (NATO) জোটভুক্ত কোন দুটি দেশ গ্রিনল্যান্ডে দূতাবাস উদ্বোধন করেছে?
ক. ফ্রান্স ও জার্মানি
খ. যুক্তরাজ্য ও ইতালি
গ. নরওয়ে ও গ্রিস
ঘ. ফ্রান্স ও কানাডা
উত্তর: ঘ. ফ্রান্স ও কানাডা (এর আগে গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুউকে আইসল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক কনস্যুলেট ছিল।)
১১. IMF কর্তৃক Special Drawing Rights (SDR) সুবিধা প্রবর্তন করা হয় কত সালে?
ক. ১৯৬৯ সালে
খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৭ সালে
ঘ. ১৯৮০ সালে
উত্তর: ক. ১৯৬৯ সালে
১২. বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া প্রথম দেশ কোনটি?
ক. যুক্তরাজ্য
খ. ফ্রান্স
গ. ইতালি
ঘ. বেলজিয়াম
উত্তর: খ. ফ্রান্স
১৩. সামরিক শক্তি পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের তালিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের সামরিক শক্তি র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান—
ক. ৩৩তম
খ. ৪৫তম
গ. ৩৭তম
ঘ. ৫৪তম
উত্তর: গ. ৩৭তম
১৪. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে মোট কয়টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়?
ক. ১২৯টি
খ. ১৩৩টি
গ. ১৩৯টি
ঘ. ১৪৫টি
উত্তর: খ. ১৩৩টি
১৫. বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম কে অঙ্কন করেন?
ক. জেমস রেনেল
খ. রাধানাথ শিকদার
গ. সিরিল র্যাডক্লিফ
ঘ. শিবনারায়ণ দাস
উত্তর: ক. জেমস রেনেল