স্মার্ট চাকরি পেতে শিখুন এই ৬ প্রযুক্তিদক্ষতা
একসময় ভালো পরীক্ষার ফল আর ডিগ্রির সনদই চাকরির জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন চাকরির বাজার বদলেছে। নতুন কর্মী নিয়োগের ধরনও বদলে গেছে। এখন শুধু ডিগ্রি দেখলেই চলে না। প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনের পাশাপাশি প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতাও অত্যন্ত জরুরি।
নিয়োগদাতারা দেখতে চান, প্রার্থী প্রযুক্তি দিয়ে কাজ সহজ করতে পারেন কি না। প্রযুক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন কি না।
ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভবিষ্যতে যান্ত্রিক দক্ষতাই হবে কর্মক্ষেত্রের মূল শক্তি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তথ্য বিশ্লেষণের মতো ক্ষেত্রগুলো নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করছে।
বৈশ্বিক পেশাজীবী প্ল্যাটফর্ম লিঙ্কডইনের রিপোর্টও একই কথা বলছে। প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ডিগ্রির চেয়ে দক্ষতার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে।
বাংলাদেশের চাকরির বাজারেও এর বড় প্রভাব পড়ছে। ব্যাংক, করপোরেট প্রতিষ্ঠান ও সংবাদমাধ্যমে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ফলে তরুণ চাকরিপ্রার্থীদেরও নতুন প্রযুক্তি শেখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।
প্রযুক্তিদক্ষতা মানেই কেবল কম্পিউটার কোডিং শেখা নয়। নিজের কাজের সঙ্গে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করাই আসল বুদ্ধিমত্তা।
বদলে যাওয়া চাকরির বাজারে যে ৬টি দক্ষতা প্রয়োজন
১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ক্ষমতা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন দৈনন্দিন কাজের অংশ। কাজের পরিকল্পনা, খসড়া লেখা ও সময় বাঁচাতে এটি ব্যবহার করা যায়। যন্ত্রকে সঠিক নির্দেশ দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এখন বড় শক্তি।
২. তথ্য বিশ্লেষণের দক্ষতা
প্রতিষ্ঠানের বড় সিদ্ধান্তগুলো এখন তথ্যের ওপর নির্ভর করে। বাজারের পরিস্থিতি বুঝতে তথ্য বিশ্লেষণ জানা প্রয়োজন। সাধারণ হিসাব-নিকাশের সফটওয়্যার জানলেই এতে সুবিধা পাওয়া যায়।
৩. ডিজিটাল উপায়ে কাজ করার অভ্যাস
এখন অনলাইনে সভা করা এবং দূর থেকে কাজ করার প্রথা বাড়ছে। কম্পিউটারে নথিপত্র আদান-প্রদান জানতে হবে। এই কাজে দক্ষ হলে কাজের গতি অনেক বাড়ে।
৪. তথ্য সুরক্ষার সচেতনতা
অনলাইনে কাজ বাড়লে তথ্য চুরির ঝুঁকিও বাড়ে। এক মুহূর্তের অসাবধানতায় গোপন তথ্য ফাঁস হতে পারে। তাই ভুয়া বার্তা চেনা এবং তথ্য নিরাপদ রাখার প্রাথমিক জ্ঞান সবার থাকা উচিত।
৫. প্রযুক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধানের মানসিকতা
প্রযুক্তি কেবল ব্যবহারের বিষয় নয়। কাজের সমস্যা সহজে মেটাতে কোন প্রযুক্তি লাগবে, তা বুঝতে হবে। হাতে-কলমে সময় নষ্ট না করে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
৬. নতুন প্রযুক্তি দ্রুত শেখার প্রবণতা
প্রযুক্তির জগৎ দ্রুত বদলে যায়। আজ যে মাধ্যম জনপ্রিয়, কাল তা পুরোনো হতে পারে। তাই নতুন কোনো উদ্ভাবন এলে তা দ্রুত শিখে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে।
পেশা গবেষকদের মতে বাংলাদেশের তরুণদের প্রযুক্তিকে শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখলে চলবে না। একে নিজের দক্ষতা ও ক্যারিয়ারের অংশ বানাতে হবে। কারণ, ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে তারাই এগিয়ে থাকবে, যারা পেশার সঙ্গে প্রযুক্তিকে যুক্ত করতে পারবে।