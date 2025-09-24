তিন প্রশ্নেই মাপা হয় মেধার ঝলক

তিন প্রশ্নেই মাপা হয় মেধার ঝলক
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট আইকিউ টেস্টের নাম কগনিটিভ রিফ্লেকশন টেস্ট (CRT)। ২০০৫ সালে প্রিন্সটনের মনোবিজ্ঞানী শেন ফ্রেডেরিক এই টেস্ট তৈরি করেন। সহজ মনে হলেও এর প্রশ্নগুলো আসলে ধাঁধার মতো—যেখানে তড়িঘড়ি দেওয়া উত্তর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সমাধানে পৌঁছাতে হলে একটু ভেবেচিন্তে উত্তর করতে হয়।
আজকের প্রশ্ন
একটি ব্যাট ও একটি বলের দাম মিলিয়ে ১১০ টাকা। ব্যাটটির দাম বলের চেয়ে ১০০ টাকা বেশি। বলটির দাম কত?
সমাধান
প্রথমে মনে হবে বলের দাম ১০ টাকা। কিন্তু যদি বলের দাম ১০ টাকা হয়, তবে ব্যাটের দাম হবে ১১০ টাকা। যোগ করলে দাঁড়ায় ১২০ টাকা—যা আসল মোট দামের (১১০ টাকা) সঙ্গে মেলে না।
সঠিক সমাধান হলো—বলের দাম ৫ টাকা, আর ব্যাটের দাম ১০৫ টাকা। মোট ১১০ টাকা।
একনজরে
টেস্টের নাম: Cognitive Reflection Test (CRT)
প্রণেতা: শেন ফ্রেডেরিক (২০০৫)
বিশেষত্ব: সহজ মনে হলেও ভুল উত্তর দেওয়ার প্রবণতা বেশি
তথ্যসূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট