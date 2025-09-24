পরামর্শ

তিন প্রশ্নেই মাপা হয় মেধার ঝলক

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
সবচেয়ে ছোট আইকিউ টেস্টের নাম কগনিটিভ রিফ্লেকশন টেস্ট। এই টেস্টের প্রশ্নগুলো সহজ মনে হলেও আসলে ধাঁধার মতোছবি: প্রথম আলো

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট আইকিউ টেস্টের নাম কগনিটিভ রিফ্লেকশন টেস্ট (CRT)। ২০০৫ সালে প্রিন্সটনের মনোবিজ্ঞানী শেন ফ্রেডেরিক এই টেস্ট তৈরি করেন। সহজ মনে হলেও এর প্রশ্নগুলো আসলে ধাঁধার মতো—যেখানে তড়িঘড়ি দেওয়া উত্তর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সমাধানে পৌঁছাতে হলে একটু ভেবেচিন্তে উত্তর করতে হয়।

আজকের প্রশ্ন

একটি ব্যাট ও একটি বলের দাম মিলিয়ে ১১০ টাকা। ব্যাটটির দাম বলের চেয়ে ১০০ টাকা বেশি। বলটির দাম কত?

আরও পড়ুন

পিএসসিতে নন–ক্যাডারে ২৮২৫ জনের চাকরি, বেশি প্রধান শিক্ষক ও সিনিয়র স্টাফ নার্সে

সমাধান

প্রথমে মনে হবে বলের দাম ১০ টাকা। কিন্তু যদি বলের দাম ১০ টাকা হয়, তবে ব্যাটের দাম হবে ১১০ টাকা। যোগ করলে দাঁড়ায় ১২০ টাকা—যা আসল মোট দামের (১১০ টাকা) সঙ্গে মেলে না।

সঠিক সমাধান হলো—বলের দাম ৫ টাকা, আর ব্যাটের দাম ১০৫ টাকা। মোট ১১০ টাকা।

আরও পড়ুন

ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়ে আইইএলটিএস ছাড়াই ডিএসইউ স্কলারশিপ

একনজরে

টেস্টের নাম: Cognitive Reflection Test (CRT)

প্রণেতা: শেন ফ্রেডেরিক (২০০৫)

বিশেষত্ব: সহজ মনে হলেও ভুল উত্তর দেওয়ার প্রবণতা বেশি

আজকের প্রশ্ন: একটি ব্যাট ও একটি বলের দাম মিলিয়ে ১১০ টাকা। ব্যাটটির দাম বলের চেয়ে ১০০ টাকা বেশি। বলটির দাম কত (ব্যাট-বল ধাঁধা)

সঠিক উত্তর: বল = ৫ টাকা, ব্যাট ১০৫ টাকা

তথ্যসূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট

আরও পড়ুন

জেন–জিরা কি চাকরিক্ষেত্রে সব সময় প্রশংসা চান

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরামর্শ থেকে আরও পড়ুন