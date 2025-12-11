রাকেফেত কারাগার–ইয়েলো লাইন–ফেলানী অ্যাভিনিউ কী

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৫৩
রাকেফেত কারাগার–ইয়েলো লাইন–ফেলানী অ্যাভিনিউ কী
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।
১. বাংলাদেশে প্রাণিকল্যাণ আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে?
ক. ২০১২ সালে
খ. ২০০৩ সালে
গ. ২০০৮ সালে
ঘ. ২০১৯ সালে
উত্তর: ঘ. ২০১৯ সালে
২. ২০২৫ সালে মোট কতজন নারীকে ‘রোকেয়া পদক’ প্রদান করা হয়?
ক. ৩ জন
খ. ৪ জন
গ. ৫ জন
ঘ. ২ জন
উত্তর: খ. ৪ জন [নারীশিক্ষা শ্রেণিতে (গবেষণা) রুভানা রাকিব, নারী অধিকার শ্রেণিতে (শ্রম অধিকার) কল্পনা আক্তার, মানবাধিকার শ্রেণিতে নাবিলা ইদ্রিস ও নারী জাগরণ শ্রেণিতে (ক্রীড়া) ঋতুপর্ণা চাকমা]
৩. ‘ফেলানী অ্যাভিনিউ’ কোথায় অবস্থিত?
ক. গুলশান
খ. আগারগাঁও
গ. মতিঝিল
ঘ. মিরপুর
উত্তর: ক. গুলশান
৪. মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে ঘোষিত নতুন নাম—
ক. নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়
খ. নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়
গ. মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়
ঘ. নারীবিষয়ক মন্ত্রণালয়
উত্তর: খ. নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়
৫. সম্প্রতি ইউনেসকোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে—
ক. পুথিচিত্র
খ. মৈমনসিংহ গীতিকা
গ. রাজশাহী সিল্ক বয়নশিল্প
ঘ. টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নশিল্প
উত্তর: ঘ. টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নশিল্প
৬. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি ইউনেসকো ঘোষিত অধরা/বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে?
ক. ৪টি
খ. ৫টি
গ. ৬টি
ঘ. ৭টি
উত্তর: গ. ৬টি (বাউলসংগীত, জামদানি বয়নশিল্প, পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা, শীতলপাটি বয়নশিল্প, রিকশা ও রিকশা পেইন্টিং এবং টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নশিল্প)
৭. সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের কত শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিয়মিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করেন?
ক. ৭৫%
খ. ৮৮%
গ. ৯৬%
ঘ. ১০০%
উত্তর: গ. ৯৬%
৮. ফিফার ইতিহাসে প্রথম শান্তি পুরস্কার (FIFA Peace Prize) পান—
ক. ডোনাল্ড ট্রাম্প
খ. নেলসন ম্যান্ডেলা
গ. বান কি মুন
ঘ. পোপ ফ্রান্সিস
উত্তর: ক. ডোনাল্ড ট্রাম্প
৯. গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের দাবি করা নতুন সীমানা কী নামে পরিচিত?
ক. Read Line
খ. Line Zero
গ. Yellow Zone
ঘ. Yellow Line
উত্তর: ঘ. Yellow Line
১০. সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার কোন দুটি দেশে বাংলাদেশের নতুন দুটি দূতাবাস খোলার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে?
ক. আয়ারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা
খ. অস্ট্রিয়া, সার্বিয়া
গ. হংকং, আর্মেনিয়া
ঘ. মাল্টা, সাইপ্রাস
উত্তর: ক. আয়ারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা
১১. যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিচারপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন—
ক. ফারিয়া ইয়াসমিন
খ. সোমা এস সাঈদ
গ. কামাল সিদ্দিকি
ঘ. আবুল হাসান শাহরিয়ার
উত্তর: খ. সোমা এস সাঈদ
১২. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে?
ক. কাজী হাবিবুল আউয়াল
খ. সোহরাব হোসাইন
গ. এ এম এম নাসির উদ্দীন
ঘ. আব্দুর রহমানেল মাছউদ
উত্তর: গ. এ এম এম নাসির উদ্দীন
১৩. ‘রাকেফেত’ কারাগার কোন দেশে অবস্থিত?
ক. সিরিয়া
খ. ইসরায়েল
গ. আফগানিস্তান
ঘ. মেক্সিকো
উত্তর: খ. ইসরায়েল
১৪. সম্প্রতি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ‘ইউরোফাইটার টাইফুন’ ক্রয়ে বাংলাদেশ কোন দেশের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর করেছে?
ক. ফ্রান্স
খ. জার্মানি
গ. ইতালি
ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
উত্তর: গ. ইতালি
১৫. যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম ‘শাটডাউন’ কত দিন স্থায়ী ছিল?
ক. ৩৩ দিন
খ. ৪৩ দিন
গ. ৪০ দিন
ঘ. ৩৮ দিন
উত্তর: ৪৩ দিন