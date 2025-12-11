পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৫৩

রাকেফেত কারাগার–ইয়েলো লাইন–ফেলানী অ্যাভিনিউ কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।

লেখা:
নওশিন সাদিয়া
১. বাংলাদেশে প্রাণিকল্যাণ আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে?

ক. ২০১২ সালে

খ. ২০০৩ সালে

গ. ২০০৮ সালে

ঘ. ২০১৯ সালে

উত্তর: ঘ. ২০১৯ সালে

২. ২০২৫ সালে মোট কতজন নারীকে ‘রোকেয়া পদক’ প্রদান করা হয়?

ক. ৩ জন

খ. ৪ জন

গ. ৫ জন

ঘ. ২ জন

উত্তর: খ. ৪ জন [নারীশিক্ষা শ্রেণিতে (গবেষণা) রুভানা রাকিব, নারী অধিকার শ্রেণিতে (শ্রম অধিকার) কল্পনা আক্তার, মানবাধিকার শ্রেণিতে নাবিলা ইদ্রিস ও নারী জাগরণ শ্রেণিতে (ক্রীড়া) ঋতুপর্ণা চাকমা]

৩. ‘ফেলানী অ্যাভিনিউ’ কোথায় অবস্থিত?

ক. গুলশান

খ. আগারগাঁও

গ. মতিঝিল

ঘ. মিরপুর

উত্তর: ক. গুলশান

৪. মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে ঘোষিত নতুন নাম—

ক. নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়

খ. নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়

গ. মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়

ঘ. নারীবিষয়ক মন্ত্রণালয়

উত্তর: খ. নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়

৫. সম্প্রতি ইউনেসকোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে—

ক. পুথিচিত্র

খ. মৈমনসিংহ গীতিকা

গ. রাজশাহী সিল্ক বয়নশিল্প

ঘ. টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নশিল্প

উত্তর: ঘ. টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নশিল্প

৬. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি ইউনেসকো ঘোষিত অধরা/বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে?

ক. ৪টি

খ. ৫টি

গ. ৬টি

ঘ. ৭টি

উত্তর: গ. ৬টি (বাউলসংগীত, জামদানি বয়নশিল্প, পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা, শীতলপাটি বয়নশিল্প, রিকশা ও রিকশা পেইন্টিং এবং টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নশিল্প)

৭. সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের কত শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিয়মিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করেন?

ক. ৭৫%

খ. ৮৮%

গ. ৯৬%

ঘ. ১০০%

উত্তর: গ. ৯৬%

৮. ফিফার ইতিহাসে প্রথম শান্তি পুরস্কার (FIFA Peace Prize) পান—

ক. ডোনাল্ড ট্রাম্প

খ. নেলসন ম্যান্ডেলা

গ. বান কি মুন

ঘ. পোপ ফ্রান্সিস

উত্তর: ক. ডোনাল্ড ট্রাম্প

৯. গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের দাবি করা নতুন সীমানা কী নামে পরিচিত?

ক. Read Line

খ. Line Zero

গ. Yellow Zone

ঘ. Yellow Line

উত্তর: ঘ. Yellow Line

১০. সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার কোন দুটি দেশে বাংলাদেশের নতুন দুটি দূতাবাস খোলার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে?

ক. আয়ারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা

খ. অস্ট্রিয়া, সার্বিয়া

গ. হংকং, আর্মেনিয়া

ঘ. মাল্টা, সাইপ্রাস

উত্তর: ক. আয়ারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা

১১. যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিচারপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন—

ক. ফারিয়া ইয়াসমিন

খ. সোমা এস সাঈদ

গ. কামাল সিদ্দিকি

ঘ. আবুল হাসান শাহরিয়ার

উত্তর: খ. সোমা এস সাঈদ

১২. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে?

ক. কাজী হাবিবুল আউয়াল

খ. সোহরাব হোসাইন

গ. এ এম এম নাসির উদ্দীন

ঘ. আব্দুর রহমানেল মাছউদ

উত্তর: গ. এ এম এম নাসির উদ্দীন

১৩. ‘রাকেফেত’ কারাগার কোন দেশে অবস্থিত?

ক. সিরিয়া

খ. ইসরায়েল

গ. আফগানিস্তান

ঘ. মেক্সিকো

উত্তর: খ. ইসরায়েল

১৪. সম্প্রতি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ‘ইউরোফাইটার টাইফুন’ ক্রয়ে বাংলাদেশ কোন দেশের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর করেছে?

ক. ফ্রান্স

খ. জার্মানি

গ. ইতালি

ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর: গ. ইতালি

১৫. যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম ‘শাটডাউন’ কত দিন স্থায়ী ছিল?

ক. ৩৩ দিন

খ. ৪৩ দিন

গ. ৪০ দিন

ঘ. ৩৮ দিন

উত্তর: ৪৩ দিন

