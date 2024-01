৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট ২

৩. GCCM–কর্তৃক সম্প্রতি ‘ক্লাইমেন্ট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ড’-এ ভূষিত হয়েছেন কে?

ক. শেখ হাসিনা

খ. সায়মা ওয়াজেদ

গ. জর্জিয়া মেলোনি

ঘ. হিলারি ক্লিনটন

৪. কপ-২৮-এ প্রদর্শিত বাংলাদেশের জলবায়ু যোদ্ধাদের গল্প নিয়ে সম্প্রতি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র কোনটি?

ক. Stories of Climate

খ. Stories of Change

গ. Stories of Earth

ঘ. Stories of Green