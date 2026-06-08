চাকরি

ব্র্যাকের চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
ঢাকা

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের দুগ্ধ ও খাদ্য প্রকল্পে সেলস ম্যানেজার বিভাগের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১৫ জুন ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ব্রাঞ্চ সেলস ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ১

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যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

প্রার্থীকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষাজীবনে সকল পর্যায়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে।

(যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতায় ছাড় দেওয়া হতে পারে।)

কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যার মধ্যে অন্তত পাঁচ বছর জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বিক্রয় ও বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনার সক্ষমতা থাকতে হবে।

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বেতন–ভাতা

প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৫ জুন ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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