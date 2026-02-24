চাকরি

চিটাগং ড্রাই ডকে প্রকৌশলী পদে নিয়োগ, পদ ৩

প্রথম আলো ডেস্ক
প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধীন চিটাগাং ড্রাই ডকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রকৌশলী পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ
 ১. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
পদসংখ্যা: ১
২. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (নৌস্থপতি)
পদসংখ্যা: ১
৩. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
 সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
বয়সসীমা
অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
বেতন স্কেল
 (গ্রেড–৯) ২২,০০০ - ৫৩,০৬০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম
প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের Career অপশনে গিয়ে Apply Online–এর মাধ্যমেও আবেদন করা যাবে। এ ছাড়া নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদন করা যাবে। খামের ওপর আবেদনকৃত পদের নাম এবং বিজ্ঞপ্তির সূত্র নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন ফি
২০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ
৩১ মার্চ ২০২৬, বিকেল ৪.৩০ মিনিট
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

