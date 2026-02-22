ব্র্যাকে সিনিয়র অফিসার পদে চাকরি, কর্মস্থল হেড অফিস

ব্র্যাকে সিনিয়র অফিসার পদে চাকরি, কর্মস্থল হেড অফিস
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তদন্ত, সুরক্ষা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ (SGMD) বিভাগে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট
কর্মস্থল: ব্র্যাক হেড অফিস
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং/আইন অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি। সেফগার্ডিং ও PSHEA বিষয়ে ধারণা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ফাইন্যান্স, হিসাবরক্ষণ বা অডিটে।
আবেদনের শেষ তারিখ—
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬