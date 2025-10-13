বিমানে ইন্টার্ন নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

বিমানে ইন্টার্ন নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টারের (বিএফসিসি) উৎপাদন শাখায় ইন্টার্ন নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৫ অক্টোবর বুধবার বেলা দুইটায় কুর্মিটোলার বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টারে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৪৯ জন। তাঁদের মধ্যে ১২ জনের মৌখিক পরীক্ষা ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার সময়সূচি ও স্থান
১৫ অক্টোবর ২০২৫, দুপুর ২:০০টা।
বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা
১. ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রের মূল কপি আনতে হবে।
২. সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, মার্কশিট এবং ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটের মূল কপি আনতে হবে।
৩. মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো ধরনের যাতায়াত ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রদান করা হবে না।
অনুষ্ঠিতব্য মৌখিক পরীক্ষার প্রার্থীদের তালিকা দেখুন ছবিতে।