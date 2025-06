৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট-১২

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্টের আয়োজন করেছে প্রথম আলো। নিয়মিত আয়োজনের আজ ১২তম পর্বে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন বিষয়ের ওপর মডেল টেস্ট প্রকাশ করা হলো। মডেল টেস্ট তৈরি করেছেন ৪৩তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া আবু তালেব সুরাগ।



১.কার মতে ধর্ম, ঐতিহ্য ও মানব আচরণ—এই তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়?

ক. উইলিয়াম লিলি

খ. জোনাথান হেইট

গ. জি ম্যুর

ঘ. জেরেমি বেন্থাম



২. সর্বপ্রথম আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয় কোন গ্রন্থে?

ক. The Laws (348 BCE)

খ. The Republic

গ. The Prince

ঘ.Symposium



৩. মানুষের সভা-সমিতি করার অধিকার কোন ধরনের অধিকার?

ক. রাজনৈতিক অধিকার

খ. সামাজিক অধিকার

গ. নৈতিক অধিকার

ঘ. অর্থনৈতিক অধিকার



৪. মূল্যবোধের......হলো সংস্কৃতি।

ক. চালিকাশক্তি

খ. প্রাণ

গ. সোপান

ঘ. ওপরের সব কটি



৫. নাগরিকের জন্য সামাজিক অধিকার নয় কোনটি?

ক. ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার

খ. স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার

গ. মতপ্রকাশ ও চিন্তা

ঘ. চলাফেরা