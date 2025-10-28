চাকরি

বেসরকারি ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদনের সুযোগ

বেসরকারি ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে ‘এআরএম টু এসআরএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: এআরএম টু এসআরএম
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ২-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা, খুলনা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

