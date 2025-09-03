নির্বাচনের আগে নিয়োগ-পদোন্নতিতে পুলিশে যুক্ত হবে ৪০০০ এএসআই: আইজিপি

কনস্টেবলের শূন্য পদ ২০০০
নির্বাচনের আগে নিয়োগ-পদোন্নতিতে পুলিশে যুক্ত হবে ৪০০০ এএসআই: আইজিপি
নির্বাচনের আগে নতুন করে নিয়োগ ও পদোন্নতি দিয়ে পুলিশে আরও চার হাজার এএসআই যুক্ত হবেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। তিনি বলেন, নতুন এএসআইয়ের অর্ধেক সরাসরি নিয়োগ এবং বাকি অর্ধেক পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। আজ বুধবার সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর পুলিশ মহাপরিদর্শক সাংবাদিকদের এ কথা জানান।
এদিকে এর আগে ২৮ আগস্টে জেলাভিত্তিক নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের তালিকা প্রকাশ করেছে পুলিশের সদর দপ্তর। তালিকায় শূন্য পদের সংখ্যা বলা হয়েছে ২০০০। ‘ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ, জুন– ২০২৫: জেলাভিত্তিক নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের পরিসংখ্যান’ শিরোনামের চিঠিতে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি শূন্য পদ ঢাকা জেলায় ১৬৭টি। এরপরেই বেশি শূন্য পদ ১০৬টি চট্টগ্রামে।
আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, ‘পুলিশের একটি প্রতিনিধিদল এসেছিলেন, পুলিশ রেগুলেশনের দু–একটি সংশোধনের মাধ্যমে তাদের বড় ধরনের নিয়োগ চলছে। নিয়োগটা যাতে দ্রুত হয়, সে জন্য একসঙ্গে বসে আমরা মিটিং করলাম। আমরা যদি আজকে অর্ডারটা করে দিতে পারি, তাহলে এএসআইসহ অন্যান্য যে নিয়োগ চলছে, সেগুলো দ্রুত হবে।’
পুলিশ মহাপরিদর্শক বলেন, ‘চার হাজার এএসআই নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে অর্ধেক হবে পদোন্নতি এবং বাকি অর্ধেক হবে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। সেই বিষয়ে আজকে আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এসেছিলাম। বিধিতে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন ছিল, ওনারা করে দিচ্ছে। এতে আমাদের নিয়োগের পথটা একটু সুগম হলো।’ এটা কি আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘জি, আপনারা জানেন প্রধান উপদেষ্টা কিছুদিন আগে বেশ কিছু ফোর্সের নিয়োগের বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন। সেগুলোই আসলে আমরা ওয়ার্কআউট করছি।’
জনপ্রশাসন সচিব বলেন, ‘পুলিশের একদিকে নিয়োগ, অন্যদিকে ট্রেনিং চলছে। সিপাহি ও আরেকটু ওপরে পর্যন্ত পুলিশ সুপাররাই নিয়োগ করে থাকে। সেগুলো চলছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই যাতে এ বাহিনী প্রস্তুত হতে পারে, সেটি আমরা গতিশীল করলাম।’