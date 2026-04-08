ব্র্যাকে কর্মকর্তা পদে চাকরি, আবেদন ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত

প্রথম আলো ডেস্ক
ব্র্যাক

ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে অ্যাডমিন ও অবকাঠামো কর্মকর্তা পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ এপ্রিল ২০২৬।

চাকরির বিবরণ-
পদের নাম: প্রশাসনিক ও অবকাঠামো কর্মকর্তা, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল/আর্কিটেকচার/স্ট্রাকচারাল-সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর/ডিপ্লোমা। ন্যূনতম ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
নির্মাণকাজ-সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং সরঞ্জামের জ্ঞান। কন্ট্রাক্টর এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা। 2D মডেলিংয়ে AutoCAD দক্ষতা।

আরও পড়ুন

ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ৫১

কর্মস্থল
ব্র্যাক ফিল্ড অফিস
বেতন
নীতিমালা অনুযায়ী।

অন্যান্য সুবিধা
উৎসব বোনাস, অবদানভিত্তিক পেনশন, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, মাতৃত্ব/পিতৃত্ব ছুটি, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা এবং নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।

আবেদনের শেষ তারিখ
১৪ এপ্রিল ২০২৬
*চাকরিতে আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

আরও পড়ুন

ফায়ার সার্ভিসে বড় নিয়োগ, ৯ পদে নেবে ১৯৭ জন

