চাকরি

সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ফল কবে, জানালেন এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান

প্রথম আলো ডেস্ক
ছবি: খালেদ সরকার

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সপ্তম নিয়োগ (বিশেষ) বিজ্ঞপ্তির ফলাফল প্রকাশ হতে পারে চলতি সপ্তাহে। ফলপ্রস্তুতের কাজ চলছে। প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান মো. আমিনুল ইসলাম।

মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ফলাফল তৈরির প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। আগামী মঙ্গলবার বা বুধবার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

আরও পড়ুন

৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারির শেষ মুহূর্তে ১০ পরামর্শ

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু গত ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে। সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (বিশেষ) আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ।

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ পেতে এবার আবেদন করেছেন প্রায় ২১ হাজার চাকরিপ্রত্যাশী। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্য পদের বিপরীতে এই আবেদন জমা পড়েছে।

আরও পড়ুন

বিশ্বব্যাংকে ইন্টার্নশিপ, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীদের সুযোগ

আরও পড়ুন

বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদ ৪৭

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
চাকরি থেকে আরও পড়ুন