চাকরি

৪৪তম বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া ২৪৪ কর্মকর্তাকে আট বিভাগে ন্যস্ত

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা

৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া ২৪৪ কর্মকর্তাকে সহকারী কমিশনার হিসেবে দেশের আট বিভাগে ন৵স্ত করা হয়েছে। তাঁদের আগামীকাল সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) পূর্বাহ্ণে ন্যস্ত করা বিভাগীয় কমিশনারের কাছে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে সহকারী কমিশনারকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের  ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আরেক প্রজ্ঞাপনে ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১ হাজার ৪৯০ প্রার্থীকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের প্রবেশ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

আরও পড়ুন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টানা ৫ দিন ছুটি আসছে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
চাকরি থেকে আরও পড়ুন