পিএসসির নবম গ্রেডের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ‘সহকারী পরিচালক’ (নবম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার পিএসসি এ ফল প্রকাশ করেছে। এতে সাময়িকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন ১২৬ জন।
এ-সংক্রান্ত পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই ফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য সাময়িকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।