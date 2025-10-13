চাকরি

পিএসসির নবম গ্রেডের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ‘সহকারী পরিচালক’ (নবম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার পিএসসি এ ফল প্রকাশ করেছে। এতে সাময়িকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন ১২৬ জন।

এ-সংক্রান্ত পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই ফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য সাময়িকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

*ফলাফল দেখুন এখানে

