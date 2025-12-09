চাকরি

মেট্রোরেলে চাকরি, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ট্রেন অপারেটর পদের মৌখিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬০ জন। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম: ট্রেন অপারেটর
পরীক্ষার নাম: মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা
পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫; সকাল ১০টা
কেন্দ্র: কনফারেন্স হল (দ্বিতীয় তলা), জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

নির্দেশনা
প্রার্থীরা পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে ভেন্যুতে উপস্থিত হবেন। প্রার্থী তাঁর নিজ প্রবেশপত্রের একটি ফটোকপি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার ভেন্যুতে জমা দেবেন।
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ট্রেন অপারেটর পদের মৌখিক পরীক্ষা গত ১৯ ও ২০ নভেম্বর এবং ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

