শিক্ষা

গভীর রাতে ছয় ছাপাখানা পরিদর্শনে শিক্ষামন্ত্রী

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
শিক্ষামন্ত্রী গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১২টার পরে রাজধানীর ছয়টি ছাপাখানা পরিদর্শন করেছেনছবি: সংগৃহীত

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল মিলন গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১২টার পরে রাজধানীর ছয়টি ছাপাখানা পরিদর্শন করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবির) আওতায় আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই ছাপার কাজ করছে।

পরিদর্শনের সময় শিক্ষামন্ত্রী পাঠ্যবইয়ের গুণগত মান এবং ছাপার কাজের সার্বিক অগ্রগতি যাচাই করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো মানসম্মত পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়া ও ছাপার কাজে নির্ধারিত মান বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী যেসব ছাপাখানা পরিদর্শন করেন, সেগুলো হলো মৌসুমি অফসেট প্রেস, ফায়িজা প্রিন্টিং প্রেস, শৈলী প্রিন্টার্স, বর্ণ শিখা অফসেট প্রিন্টার্স, সোনালি ওয়েব প্রিন্টার্স, ন্যাশনাল প্রিন্টার্স। এ সময় তিনি পাঠ্যবই ছাপার কাজের বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিন দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

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এনসিটিবির লক্ষ্য, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মূল ছাপার কাজ শেষ করে বই মাঠপর্যায়ে পাঠানো।

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