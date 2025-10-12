শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভবনে একাডেমিক কার্যক্রমের উদ্বোধন

শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভবনে একাডেমিক কার্যক্রমের উদ্বোধন
বেসরকারি শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভবনের একাডেমিক কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে। ৯ অক্টোবর বিকেলে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত, দোয়া অনুষ্ঠান ও ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় দ্বিতীয় ভবনের একাডেমিক কার্যক্রমের।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ইমামুল কবীর শান্ত’র স্বপ্নের আরেক ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। নতুন ভবনের এই অংশে এএমএমটির সুইং ল্যাব ও ডিসপ্লে সেন্টার, কম্পিউটার ল্যাব, ফাইন আর্টের পেইন্টিং ল্যাব, ক্যানটিনসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
রাজধানীর উত্তরায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাহ-ই-আলম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান চিত্রশিল্পী অধ্যাপক মোস্তাফিজুল হক। এ সময় শান্ত-মারিয়াম ফাউন্ডেশন ও সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য আহসানুল কবীর, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অন্যান্য সদস্য, শান্ত-মারিয়াম ফাউন্ডেশন ও সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পাড় মশিয়ূর রহমান, শান্ত-মারিয়াম হোংহে কনফুশিয়াস ক্লাসরুমের চীনা ও বাংলাদেশি পরিচালক জাংশি ফ্লিপ ও মহিউদ্দিন তাহেরসহ শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষক-কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।