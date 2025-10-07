জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, আবার ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, আবার ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় আবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা বিলম্ব ফি প্রদান করে ৭ থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত ফরম পূরণ করা যাবে।
ফরম পূরণের বর্ধিত সময়—
১. আবেদন ফরম পূরণের পুনঃ বৃদ্ধির তারিখ: ৭ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর ২০২৫।
২. ডাটা এন্ট্রি নিশ্চায়নের শেষ তারিখ সময়সীমা: ১৪ অক্টোবর ২০২৫, রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
৩. সোনালি সেবার মাধ্যমে টাকা জমার শেষ তারিখ: ১৫ অক্টোবর থেকে ১৬ অক্টোবর ২০২৫ বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে—
২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের অনিয়মিত ও গ্রেড উন্নয়ন এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শুধুমাত্র Promoted শিক্ষার্থীরা ‘F’ গ্রেড পাওয়া কোর্সে ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য—
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে রেজিস্ট্রেশনকৃত অনার্স কোর্সের সকল ছাত্রছাত্রী ২০২৩ সালের অনার্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে Promoted হয়ে ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের কোর্স সম্পন্ন করেছে তারা নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অনার্স কোর্সের সিলেবাস ও সংশোধিত রেগুলেশন অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।
অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য—
২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের যে সকল শিক্ষার্থী অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে Not Promoted হয়েছে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি ওই সব শিক্ষার্থী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। Not Promoted শিক্ষার্থীকে আগের বছরের পাস করা কোর্সের পরীক্ষা দিতে হবে না। তবে যারা ২০২৩ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে প্রথমবারের মতো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ‘C’ বা ‘D’ গ্রেড পেয়েছে শুধুমাত্র তারাই ২০২৪ সালের পরীক্ষায় উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত করার জন্য পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে সর্বোচ্চ দুটি কোর্সে এবং ‘F’ গ্রেড প্রাপ্ত সব কোর্সে পরীক্ষা দিতে হবে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট