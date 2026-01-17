শিক্ষা

৩৫ বছরে পদার্পণ উদ্‌যাপন আইইউবিএটির

বিজ্ঞপ্তি
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) নিজস্ব ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য আবদুর রব
ছবি: আইইউবিএটি

দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ৩৫ বছরে পদার্পণ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি)। শুক্রবার রাজধানীর উত্তরার নিজস্ব ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য আবদুর রব।

সকালে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও আইইউবিএটির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহ-উপাচার্য মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ সেলিনা নার্গিস, রেজিস্ট্রার মো. মোমতাজুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মকর্তারা।

এ ছাড়া প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের অংশগ্রহণে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যেখানে আইইউবিএটির শিক্ষা, গবেষণা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আইইউবিএটি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর সাবেক পরিচালক ও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এম আলিমউল্যা মিয়ান। শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মানে আইইউবিএটি দীর্ঘদিন ধরে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ধরে রেখেছে।

