আলোকিত টিচার্স ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চুক্তি সই

আলোকিত টিচার্স ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চুক্তি সই
আলোকিত টিচার্স লিমিটেড ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। এই অংশীদারত্বের লক্ষ্য—এনএসইউর একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব ও আলোকিত টিচার্সের উদ্ভাবনী ও গবেষণাভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষ ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক গড়ে তোলা।
আজ মঙ্গলবার এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই সমঝোতার অংশ হিসেবে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একাডেমিক স্বীকৃতি ও গবেষণা সহায়তা প্রদান করবে এবং আলোকিত টিচার্স পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সারা দেশে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা এনএসইউ–আলোকিত সার্টিফায়েড যৌথ সনদ লাভ করবেন, যা একাডেমিক এক্সিলেন্স ও শ্রেণিকক্ষের বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি সমন্বিত স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করবে।
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আব্দুল হান্নান চৌধুরী, সেন্টার ফর সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি (সিএসআইএস)–এর স্টিয়ারিং কমিটির অনারারি চেয়ার শরীফ নুরুল আহকাম, পরিচালক, সিএসআইএস; হালিমুর রশিদ খান, অধ্যাপক ও পরিচালক, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স সেল (আইকিউএসি); সিনথিয়া ম্যাককিনি, পরিচালক, অফিস অফ এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স, এনএসইউ; আজওয়া নাঈম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আলোকিত টিচার্স; ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবু নাঈম মো. শহীদুল্লাহ, পরিচালক, আলোকিত টিচার্স ও আলোকিত টিচার্সের অন্য সদস্যরা।
আলোকিত টিচার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আজওয়া নাঈম বলেন, ‘আমরা এরই মধ্যে হাজারো শিক্ষক নিয়ে কাজ করছি, যাঁরা সহানুভূতি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ বদলে দিচ্ছেন। এনএসইউর সঙ্গে এই অংশীদারত্ব আমাদের কাজকে আরও বিস্তৃত করবে, একটি সহায়ক ও উদ্ভাবনী পরিবেশ তৈরি করবে, যেখানে শিক্ষকেরা সমর্থন পাবেন, সম্মানিত হবেন এবং অর্থপূর্ণ পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন।’
এনএসইউর উপাচার্য আব্দুল হান্নান চৌধুরী বলেন, ‘আলোকিত টিচার্সের সঙ্গে আমাদের এই সহযোগিতা প্রমাণ করে যে এনএসইউ একাডেমিক জ্ঞানকে শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা চাই, প্রত্যেক শিক্ষক এমনভাবে প্রস্তুত হোক, যাতে তিনি বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে পারেন।’ বিজ্ঞপ্তি