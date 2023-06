ভারতের বই থেকে বাদ যাচ্ছে খালিস্তান আন্দোলন প্রসঙ্গ

কমিটির চিঠি পাওয়ার পরই এনসিইআরটির বিশেষজ্ঞ কমিটি আলোচনায় বসে। এরপরই ওই অংশ বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এনসিইআরটি জানিয়েছে, দ্বাদশের ওই বইয়ের পরিবর্তিত অংশ শিগগিরই তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। এ নিয়ে এনসিইআরটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তৃতীয় প্যারাগ্রাফের শেষ লাইন, সেখানে ‘সেপারেট শিখ নেশন’ শব্দটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। পাঞ্জাব সাব হেডিংয়ে এবার উল্লেখ করা হবে, ‘The Resolution was a plea for strengthening federalism in India।’ সেই সঙ্গে the creation of Khalistan এই অংশটিও পাঠ্যবই থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

পাঠ্যবইয়ের পাঞ্জাব শীর্ষক অধ্যায়ের ওই অংশ লেখা হয়েছিল, ১৯৭৩ সালে আনন্দপুর সাহিব রেজল্যুশন অনুসারে পাঞ্জাব অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল। তবে সেই খালিস্তান–সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে এবার বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।