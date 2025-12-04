দেশের প্রথম ‘পেন শো’ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে
ফাউন্টেন পেন ও লেখার সামগ্রীর প্রতি আগ্রহী সংগ্রাহক, লেখক ও উৎসাহীদের জন্য প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আয়োজিত হতে যাচ্ছে ‘পেন শো’ বা ফাউন্টেন পেনের মেলা ‘Dhaka Pen Show’। ৫ ও ৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা র্পযন্ত ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজনটি সবার জন্য উন্মুক্ত।
এই মেলা আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো ফাউন্টেন পেন ও হস্তলিপির ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এর আবেদন তুলে ধরা। একই সঙ্গে কলমের বিষয়–বৈচিত্র৵ ও পরিবেশগত সচেতনতার বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে মেলায়। মেলায় দেশের প্রথম সারির সংগ্রাহক, গবেষক, ক্যালিগ্রাফার ও বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে ফাউন্টেন পেন ও এর ব্যবহারের এক বিশাল সম্ভার প্রদর্শন করা হবে। এতে শতবর্ষী অ্যান্টিক পেন থেকে শুরু করে আধুনিক লেখার সামগ্রীও স্থান পাবে। জানা যাবে কলম, কালি ও কাগজের বিবর্তন। বোঝা যাবে ফাউন্টেন পেনের ইতিহাস, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের নানা দিক।
অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। হাতে-কলমে সুন্দর হস্তাক্ষরের কৌশল শেখানো হবে। সেমিনারে কালি-কলম ও কাগজের মৌলিক দিক, সংস্কৃতি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। দর্শনার্থীরা পছন্দের ফাউন্টেন পেন, কালিসহ লেখার অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় ও সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন।