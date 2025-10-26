শিক্ষা

মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট আউটবাউন্ড প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছেন স্টেট ইউনিভার্সিটির ১১ শিক্ষার্থী

প্রথম আলো ডেস্ক
মালয়েশিয়ার ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে এসইউবির ১১ শিক্ষার্থী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ভিত্তিক স্টুডেন্ট আউটবাউন্ড প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছেনছবি: বিজ্ঞপ্তি

মালয়েশিয়ার ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) ১১ জন শিক্ষার্থী দুই সপ্তাহের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ভিত্তিক স্টুডেন্ট আউটবাউন্ড প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছেন। এই প্রোগ্রামটি দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত একাডেমিক সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গত শুক্রবার (২৪ অক্টোবর ২০২৫) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রামটি শুরু হয়। অনুষ্ঠান শেষে অনুষ্ঠিত হয় ক্যাম্পাস ট্যুর, অফিশিয়াল ফটোসেশন ও এসইউবি এবং ইন্তির প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতীকী পতাকা হস্তান্তর।

শিক্ষকদের সঙ্গে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) ১১ জন শিক্ষার্থী
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশের স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের পাশাপাশি অংশ নিচ্ছে চীনের জিয়ামেন নানইয়াং কলেজের শিক্ষার্থীরাও, যা শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

দুই সপ্তাহব্যাপী এই শিক্ষাসফরের আওতায় শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন বিভিন্ন একাডেমিক ওয়ার্কশপে, যার মধ্যে রয়েছে বিজনেস, রোবোটিকস, এআই এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ের সার্টিফিকেট কোর্স।

এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের সংস্কৃতিমূলক অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে। বিজ্ঞপ্তি

