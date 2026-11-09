ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পূর্বঘোষিত সময়েই, বিভিন্ন বিভাগে ভর্তিতে শর্ত শিথিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পূর্বঘোষিত সময়েই, বিভিন্ন বিভাগে ভর্তিতে শর্ত শিথিল
পূর্বঘোষিত তারিখেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন অনুষদ/ইনস্টিটিউটের কিছু বিভাগে ভর্তির যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হয়েছে। এর আওতায় বেশ কয়েকটি বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় নম্বর এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম গ্রেড কমানো হয়েছে।
আজ সোমবার (৯ নভেম্বর ২০২৬) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাধারণ ভর্তি কমিটির জরুরি সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।
সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক আবদুস সালাম, সহউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদ্দী আলফেছানীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
গত ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলে উত্তীর্ণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীরাই ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে আবেদন করতে পারবেন। ফল পুন:নিরীক্ষণের আবেদনকারী শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। তাদের ফলাফল আগামী ২৩ নভেম্বর ২০২৬ প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে।
আজ সাধারণ ভর্তি কমিটির জরুরি সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির আবেদনের সর্বশেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর ২০২৬ বহাল রাখা হয়েছে।
ভর্তি আবেদন ও পরীক্ষার সময়সূচি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির অনলাইন আবেদন ১১ নভেম্বর ২০২৬ দুপুর ১২টায় শুরু হয়ে ২৫ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে শেষ হবে। এবার পাঁচটি ইউনিটের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষার সময়সূচি হলো:
আইবিএ ইউনিট: ৫ ডিসেম্বর ২০২৬
বিজ্ঞান ইউনিট: ১২ ডিসেম্বর ২০২৬
কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৬
চারুকলা ইউনিট: ২২ ডিসেম্বর ২০২৬
ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৬।