চট্টগ্রাম ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে চতুর্থ থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তি
চট্টগ্রাম নাসিরাবাদে ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে চতুর্থ থেকে নবম শ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট প্রবেশ করে Apply Now বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরমটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট কপি প্রবেশ পত্র সংগ্রহের সময় জমা দিতে হবে।
অনলাইনে আবেদনের সময়—
অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
প্রবেশপত্র প্রদানের তারিখ—
১. চতুর্থ, পঞ্চম ও নবম শ্রেণি (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম): ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ বুধবার, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা ৩০ মিনিট।
২. ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম): ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার, ১০টা থেকে বেলা ১টা ৩০ মিনিট।
প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময়—
ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময় নিচের কাগজ জমা দিতে হবে।
১. অনলাইন থেকে ডাউনলোড আবেদনপত্রের হার্ড কপি।
২. শিক্ষার্থীর দুই কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি।
৩. শিক্ষার্থীর অনলাইন জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি।
৪. মা–বাবার এনআইডি কার্ডের ফটোকপি।
৫. অত্র প্রতিষ্ঠানে ভাই বা বোন পড়াশোনা করা থাকলে তার প্রত্যয়নপত্র।
৬. পরীক্ষার ফি বাবদ পাঁচশত টাকা প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময় জমা দিতে হবে।
পরীক্ষার বিষয় ও মানবণ্টন—
১. চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম): বাংলা ২০, ইংরেজি ২০, গণিত ২০ নম্বর।
২. ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম): বাংলা ২০, ইংরেজি ২০, গণিত ৪০ নম্বর।
৩. নবম শ্রেণি-বিজ্ঞান বিভাগ (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম): বাংলা ২০, ইংরেজি ২০, গণিত ৩০, বিজ্ঞান ৩০ নম্বর।
পরীক্ষার সময়সূচি—
পরীক্ষার সময়: ৩ জানুয়ারি ২০২৬ শনিবার:
১. চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি (ইংরেজি ভার্সন) সময়: বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা,
২. ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) সময়: বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা।
পরীক্ষার সময়: ৩ জানুয়ারি ২০২৬ রোববার:
১. চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি (বাংলা ভার্সন) সময়: বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা,
২. নবম শ্রেণি (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) সময়: বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট