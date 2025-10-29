একাদশের নতুন শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ঘোষণা, চলবে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে ২ নভেম্বর থেকে। এ কার্যক্রম চলবে ১৬ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
গতকাল মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) এক চিঠিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। এ চিঠি সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে জানা যায়, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ২ থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর আওতাধীন দেশের সব উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভর্তি ওয়েবসাইট এর (কলেজ লগিং ) প্যানেলে (কলেজের ইআইআইএন নম্বর ও পাসওয়ার্ড) দিয়ে লগইন করে ১৬ নভেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের তথ্য অনলাইনে পাঠনোর সব কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ অনলাইনে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উদ্ভূত জটিলতার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না বলে জানানো হয়।