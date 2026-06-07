রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ মাস মেয়াদি ৯টি সার্টিফিকেট কোর্স

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ মাস মেয়াদি ৯টি সার্টিফিকেট কোর্স
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ অ্যান্ড আদার ল্যাঙ্গুয়েজেজ ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে।
৬ মাস মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স
১. সার্টিফিকেট কোর্স ইন ইংলিশ (লেভেল-১, লেভেল-২),
২. সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রেঞ্চ (লেভেল-১, লেভেল-২),
৩. সার্টিফিকেট কোর্স ইন জার্মান (লেভেল-১, লেভেল-২),
৪. সার্টিফিকেট কোর্স ইন জাপানিজ (লেভেল-১, লেভেল-২)
৫. সার্টিফিকেট কোর্স ইন চায়নিজ (লেভেল-১, লেভেল-২)
৬. সার্টিফিকেট কোর্স ইন কোরিয়ান (লেভেল-১, লেভেল-২)
৭. সার্টিফিকেট কোর্স ইন অ্যারাবিক (লেভেল-১, লেভেল-২)
৮. ইংলিশ ফর নার্সেস,
৯. ইনটেনসিভ বাংলা।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
আবেদন ফরম বিতরণ ও জমা: ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত।
অফিসের ঠিকানা: সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী একাডেমিক ভবনের ২৩৩ নম্বর কক্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।