ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৪ কোর্সে মাস্টার্স, ডিগ্রি পাসেও করুন আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৪ কোর্সে মাস্টার্স, ডিগ্রি পাসেও করুন আবেদন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তিতে আবেদন শুরু হয়েছে। মাস্টার্স ইন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার উইথ স্পেশালাইজেশন ইন ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক (সিএসডব্লিউ), ভিকটিমোলজি অ্যান্ড রিস্টোরেটিভ জাস্টটিভ (ভিআরজে), গারনোটলজি অ্যান্ড জিনেরেটিক ওয়েলফেয়ার (জিজিডব্লিউ) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অ্যান্ড লেবার স্টাডিজে (আইআরএলএস) শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে। সিএসডব্লিউ, ভিআরজে, জিজিডব্লিউ এবং আইআরএলএস তিন সেমিস্টারে কোর্স। কোর্সের মেয়াদ এক বছর ছয় মাস।
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কার্যালয় থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকার বিনিময়ে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে নির্ধারিত আবেদন ফরম।
আবেদনের যোগ্যতা
এসব কোর্সে আবেদনের যোগ্যতা স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে (৪ পয়েন্ট স্কেলে) ন্যূনতম জিপিএ–২ দশমিক ৫ থাকতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ থাকা যাবে না।
কলা, সামাজিক বিজ্ঞান বা বিজনেস স্টাডিজের যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) অথবা আইন, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটারবিজ্ঞান, লেদার টেকনোলজি, পুলিশ সায়েন্স, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মেডিসিন, নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল বা ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি অথবা ভূগোল বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পাস।
ডিগ্রি পাস শিক্ষার্থীদের সরকারি, আধা সরকারি বা উন্নয়ন সংস্থায় কমপক্ষে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬
পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ আগামী ৪ এপ্রিল। ওই দিন দুপুর ১২টায় পরীক্ষা শুরু হবে।