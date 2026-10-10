ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগে প্রফেশনাল মাস্টার্স, সিজিপিএ ২.৫০ হলে আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগে প্রফেশনাল মাস্টার্স, সিজিপিএ ২.৫০ হলে আবেদন
অপরাধবিজ্ঞান বা ক্রিমিনোলজি বর্তমান বিশ্বে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং গতিশীল একটি শিক্ষাগত শাখা। অপরাধের পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কারণ, অপরাধপ্রবণতার উৎস, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং অপরাধ বিচারব্যবস্থার আধুনিক কলাকৌশল অনুধাবনে এই শাস্ত্রের জুড়ি মেলা ভার। অপরাধজগতের জটিল ধাঁধা এবং এর বৈজ্ঞানিক ও আইনগত সমাধান নিয়ে যাঁরা পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে চান, তাঁদের জন্য এক দুর্দান্ত সুযোগ নিয়ে এসেছে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অপরাধের সঠিক রূপরেখা উন্মোচন এবং অপরাধ বিচারব্যবস্থায় পেশাদারত্বের ছাপ রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে এক বছর মেয়াদি (দুই সেমিস্টার) ‘প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস’ প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান এবং অপরাধ দমনে যাঁরা নিজেদের ক্যারিয়ারকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান, তাদের জন্য এটি একটি সময়োপযোগী ও আকর্ষণীয় একাডেমিক পদক্ষেপ।
আবেদনের যোগ্যতা
যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী কিংবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছাড়া বাংলাদেশি ও বিদেশি নাগরিকরাও এতে আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া যেসব প্রার্থীর তিন বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) এবং এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে, তাঁরাও আবেদন করার সুযোগ পাবেন। তবে আবেদনকারীকে অবশ্যই স্নাতক পর্যায়ে ন্যূনতম জিপিএ বা সিজিপিএ ২.৫০ বা সমমান অর্জন করতে হবে। একটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, কোনো পাবলিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণিপ্রাপ্ত প্রার্থীরা এই প্রোগ্রামের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত এই বিশেষ প্রোগ্রামটি মূলত কর্মজীবী ও পেশাজীবীদের কথা মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে। বিশেষ করে আইন পেশার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার সম্মানিত সদস্য এবং ক্রাইম রিপোর্টার বা অপরাধ বিটের সাংবাদিকদের এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত উৎকর্ষ সাধন এবং অপরাধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ডিগ্রি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।
আবেদন করবেন যেভাবে
আগ্রহী প্রার্থীদের সম্পূর্ণ অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। ক্রিমিনোলজি বিভাগের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (criminology.du.ac.bd অথবা du.ac.bd/body/CLG), অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ (Department of Criminology, University of Dhaka) থেকে আবেদন করা যাবে। অনলাইন ফর্মে নির্দেশিত নিয়মাবলি মেনে প্রার্থীর সদ্য তোলা ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র ও নম্বরপত্র বা ট্রান্সক্রিপ্ট সঠিকভাবে আপলোড করতে হবে। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ১ হাজার ৮০০ টাকা আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।
আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২৬। প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আগামী ২৭ নভেম্বর ২০২৬ (শুক্রবার) বিকেল ৪টায় (সম্ভাব্য সময়) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তিসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ৮ম তলার ৮২২-৮২৩ নম্বর রুমে যোগাযোগ করা যাবে। এ ছাড়া অফিশিয়াল মোবাইল নম্বরে (০১৯১৬৯৬৫৩৬৪, ০১৮০৪২৫৫৫৯৯, ০১৭০৮-৪১৮৯৯৭) অথবা ই–মেইলের ([email protected]) মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাবে।