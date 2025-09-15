বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএড পরীক্ষা-২০২৪, পরীক্ষার সময়সূচি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএড পরীক্ষা-২০২৪, পরীক্ষার সময়সূচি
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএড পরীক্ষা-২০২৪ (টার্ম-২৪২) –এর সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হবে ১০ অক্টোবর থেকে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।
কোন পরীক্ষা কবে হবে
১ম সেমিস্টার (নতুন ও পুরোনো সিলেবাস) —
সকালের পরীক্ষা—
সময়: সকাল ৯টা থেকে ১টা (নতুন সিলেবাস)
সময়: সকাল ৯টা থেকে ১২টা (পুরোনো সিলেবাস)
# ১০ অক্টোবর:
EDM 1401: শিক্ষার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি
EDM 1301: শিক্ষার ভিত্তি
# ১১ অক্টোবর:
EDM 1402: শিক্ষার দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
EDM 1302: উচ্চতর শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
# ১৭ অক্টোবর:
EDM 1403: শিক্ষাক্রম উন্নয়ন
EDM 1303: শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন
# ১৮ অক্টোবর:
HDM 1404: বাংলাদেশের শিক্ষা
EDM 1304: শিক্ষা যোগাযোগ ও প্রযুক্তি
# ২৪ অক্টোবর:
EDM 1405: বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
EDM 1205: শিক্ষা গবেষণা
# ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর:
EDM 1206: ১ম সেমিস্টার মৌখিক পরীক্ষা:
সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে।
# ৩ নভেম্বর:
EDM 1206: ১ম সেমিস্টার মৌখিক পরীক্ষা:
বাউবি ক্যাম্পাস মডেল স্টাডি সেন্টার: সকাল ১০ টা থেকে শুরু হবে।
৩য় সেমিস্টার (পুরোনো সিলেবাস) —
বিকেলের পরীক্ষা —
সময়: বিকেল ২টা থেকে ৫টা
# ১০ অক্টোবর:
EDM 3351: শিক্ষার গুণগত ব্যবস্থাপনা
# ১১ অক্টোবর:
EDM 3252: বয়স্ক অব্যাহত শিক্ষা
# ১৭ অক্টোবর:
EDM 3353: উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা
# ১৮ অক্টোবর:
EDM 3354: বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-২
১ম সেমিস্টার (পুরোনো সিলেবাস) —
বিকেলের পরীক্ষা —
সময়: বিকেল ২টা থেকে ৪টি
# ২৪ অক্টোবর:
EDM 1106: তুলনামূলক শিক্ষা
জেনে রাখুন: TMA জমাদান: সংশ্লিষ্ট কোর্সের পরীক্ষার দিন উপস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট কোর্সের TMA জমা দিতে হবে।
২য় সেমিস্টার (নতুন ও পুরোনো সিলেবাস)—
সকালের পরীক্ষা—
সময়: সকাল ৯টি থেকে ১টি (নতুন সিলেবাস)
সময়: সকাল ৯টি থেকে ১২টি (পুরোনো সিলেবাস)
# ৭ নভেম্বর:
EDM 2401: শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা
EDM 2351: শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূলনীতি
# ৮ নভেম্বর:
EDM 2402: শিক্ষা এবং উন্নয়ন
EDM 2352: শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
# ১৪ নভেম্বর:
EDM 2403: শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি
EDM 2253: শিক্ষায় অর্থায়ন
# ১৫ নভেম্বর:
EDM 2404: তুলনামূলক শিক্ষা
EDM 2354: বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১
# ২১ নভেম্বর:
EDM 2405: শিক্ষা গবেষণা
# ২২ নভেম্বর:
EDM 2407: বাংলাদেশ স্টাডিজ
# ২৮ নভেম্বর:
EDM 2403: শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (ব্যবহারিক)
# ৫ ডিসেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর: :
EDM 2206: ২য় সেমিস্টার মৌখিক পরীক্ষা: সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে।
# ৮ ডিসেম্বর:
EDM 2206: ২য় সেমিস্টার মৌখিক পরীক্ষা:
বাড়বি ক্যাম্পাস মডেল স্টাডি সেন্টার: সকাল ১০টা থেকে ১২টা
# ৯ জানুয়ারি ২০২৬ ও ১০ জানুয়ারি ২০২৬:
EDM 2408: টার্ম পেপার ডিফেন্স (সকাল ০৯টা থেকে শুরু হবে)।
বিশেষ নির্দেশাবলি:
TMA জমাদান: সংশ্লিষ্ট কোর্সের পরীক্ষার দিন উপস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট কোর্সের TMA জমা দিতে হবে।
দরকারি তথ্য : ২০১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য এই পরীক্ষাটি ‘সর্বশেষ পরীক্ষা’। DeNovo রেজিস্ট্রেশন করা ১৩ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের এমএড পরীক্ষা-২০২৪ এ অংশগ্রহণের ‘সর্বশেষ সুযোগ’।
#বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট :