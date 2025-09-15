ভর্তি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএড পরীক্ষা-২০২৪, পরীক্ষার সময়সূচি

পড়াশোনা ডেস্ক

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএড পরীক্ষা-২০২৪ (টার্ম-২৪২) –এর সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হবে ১০ অক্টোবর থেকে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।

কোন পরীক্ষা কবে হবে

১ম সেমিস্টার (নতুন ও পুরোনো সিলেবাস) —

সকালের পরীক্ষা—

সময়: সকাল ৯টা থেকে ১টা (নতুন সিলেবাস)

সময়: সকাল ৯টা থেকে ১২টা (পুরোনো সিলেবাস)

# ১০ অক্টোবর:

EDM 1401: শিক্ষার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি

EDM 1301: শিক্ষার ভিত্তি

# ১১ অক্টোবর:

EDM 1402: শিক্ষার দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

EDM 1302: উচ্চতর শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

# ১৭ অক্টোবর:

EDM 1403: শিক্ষাক্রম উন্নয়ন

EDM 1303: শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন

# ১৮ অক্টোবর:

HDM 1404: বাংলাদেশের শিক্ষা

EDM 1304: শিক্ষা যোগাযোগ ও প্রযুক্তি

# ২৪ অক্টোবর:

EDM 1405: বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

EDM 1205: শিক্ষা গবেষণা

# ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর:

EDM 1206: ১ম সেমিস্টার মৌখিক পরীক্ষা:

সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে।

# ৩ নভেম্বর:

EDM 1206: ১ম সেমিস্টার মৌখিক পরীক্ষা:

বাউবি ক্যাম্পাস মডেল স্টাডি সেন্টার: সকাল ১০ টা থেকে শুরু হবে।

৩য় সেমিস্টার (পুরোনো সিলেবাস) —

বিকেলের পরীক্ষা —

সময়: বিকেল ২টা থেকে ৫টা

# ১০ অক্টোবর:

EDM 3351: শিক্ষার গুণগত ব্যবস্থাপনা

# ১১ অক্টোবর:

EDM 3252: বয়স্ক অব্যাহত শিক্ষা

# ১৭ অক্টোবর:

EDM 3353: উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা

# ১৮ অক্টোবর:

EDM 3354: বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-২

১ম সেমিস্টার (পুরোনো সিলেবাস) —

বিকেলের পরীক্ষা —

সময়: বিকেল ২টা থেকে ৪টি

# ২৪ অক্টোবর:

EDM 1106: তুলনামূলক শিক্ষা

জেনে রাখুন: TMA জমাদান: সংশ্লিষ্ট কোর্সের পরীক্ষার দিন উপস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট কোর্সের TMA জমা দিতে হবে।

২য় সেমিস্টার (নতুন ও পুরোনো সিলেবাস)—

সকালের পরীক্ষা—

সময়: সকাল ৯টি থেকে ১টি (নতুন সিলেবাস)

সময়: সকাল ৯টি থেকে ১২টি (পুরোনো সিলেবাস)

# ৭ নভেম্বর:

EDM 2401: শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

EDM 2351: শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

# ৮ নভেম্বর:

EDM 2402: শিক্ষা এবং উন্নয়ন

EDM 2352: শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

# ১৪ নভেম্বর:

EDM 2403: শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি

EDM 2253: শিক্ষায় অর্থায়ন

# ১৫ নভেম্বর:

EDM 2404: তুলনামূলক শিক্ষা

EDM 2354: বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা-১

# ২১ নভেম্বর:

EDM 2405: শিক্ষা গবেষণা

# ২২ নভেম্বর:

EDM 2407: বাংলাদেশ স্টাডিজ

# ২৮ নভেম্বর:

EDM 2403: শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (ব্যবহারিক)

# ৫ ডিসেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর: :

EDM 2206: ২য় সেমিস্টার মৌখিক পরীক্ষা: সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে।

# ৮ ডিসেম্বর:

EDM 2206: ২য় সেমিস্টার মৌখিক পরীক্ষা:

বাড়বি ক্যাম্পাস মডেল স্টাডি সেন্টার: সকাল ১০টা থেকে ১২টা

# ৯ জানুয়ারি ২০২৬ ও ১০ জানুয়ারি ২০২৬:

EDM 2408: টার্ম পেপার ডিফেন্স (সকাল ০৯টা থেকে শুরু হবে)।

বিশেষ নির্দেশাবলি:

TMA জমাদান: সংশ্লিষ্ট কোর্সের পরীক্ষার দিন উপস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট কোর্সের TMA জমা দিতে হবে।

দরকারি তথ্য : ২০১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য এই পরীক্ষাটি ‘সর্বশেষ পরীক্ষা’। DeNovo রেজিস্ট্রেশন করা ১৩ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের এমএড পরীক্ষা-২০২৪ এ অংশগ্রহণের ‘সর্বশেষ সুযোগ’।

#বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট :

