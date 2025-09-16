হেলথ টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি, অপেক্ষমাণ থেকে তৃতীয় মেধাতালিকা প্রকাশ

হেলথ টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি, অপেক্ষমাণ থেকে তৃতীয় মেধাতালিকা প্রকাশ
২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে হেলথ টেকনোলজি কোর্সগুলোতে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তৃতীয় দফার তালিকা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএসসি ইন হেলথ টেকনোলজি (ল্যাবরেটরি), বিএসসি ইন ফিজিওথেরাপি, বিএসসি ইন হেলথ টেকনোলজি (রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং) এবং বিএসসি ইন হেলথ টেকনোলজি (ফুড সেফটি) কোর্সে ভর্তির লক্ষ্যে গত ২৭ জুন অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার ফল, এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার স্কোর যোগ করে মেধা ও পছন্দ অনুযায়ী অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে তৃতীয় দফায় শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে।
নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ১৮ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অফিস চলাকালে সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/পরিচালক কর্তৃক গঠিত স্থানীয় ভর্তি কমিটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাখিলকৃত সনদপত্র যাচাই করবেন এবং নির্ধারিত মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। দাখিল করা সনদপত্রে কোনো ভুলত্রুটি পাওয়া গেলে কিংবা শারীরিক পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী অনুপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হলে তার প্রাথমিক নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হবে। একইভাবে ভর্তি-পরবর্তী সময়ে কোনো শিক্ষার্থীর তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তার ভর্তি বাতিল করা হবে।