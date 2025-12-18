ভর্তি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে আবেদনের সময় বৃদ্ধি, বুধবার পর্যন্ত আবেদন ৮০ হাজার

প্রতিনিধি
কুমিল্লা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

গুচ্ছ ভর্তি পদ্ধতি থেকে বের হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি পরীক্ষা নিতে যাচ্ছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনের শেষ দিন ছিল। শেষ দিনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

গতকাল রাত সোয়া ১১টার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ এমদাদুল হক। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত দিন-রাত যেকোনো সময়, এমনকি বন্ধের দিনও আবেদন করা যাবে। কোনো আবেদনকারী কোনো বিষয়ে সংশোধন করতে চাইলে আগামী ১ থেকে ৫ জানুয়ারির মধ্যে অফিস খোলার সময় নিজ নিজ ইউনিট অফিসে যোগাযোগ করে সংশোধন করতে পারবেন।

আবেদন ৮০ হাজার

ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষার স্থান, আসনবিন্যাস ও সংশ্লিষ্ট তথ্য যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জানা যাবে। বিভিন্ন গণমাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তির অন্য সব শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনিটে এখন পর্যন্ত ৮০ হাজার ৫২ শিক্ষার্থী আবেদন সম্পন্ন করেছেন বলে নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. তোফায়েল আহমেদ। বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য—এই তিন ইউনিটে কোটা ব্যতীত মোট আসন রয়েছে ৮৯০টি, পাশাপাশি বিভিন্ন কোটায় অতিরিক্ত ১০৭টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিটভিত্তিক আবেদনে বিজ্ঞান শাখার ‘এ’ ইউনিটে ৩০০ আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৩৭ হাজার ৮২৭ জন। মানবিক শাখার ‘বি’ ইউনিটে ৩৯০ আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৩১ হাজার ৪৫৮ জন ও বাণিজ্য শাখার ‘সি’ ইউনিটে ২০০ আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ১০ হাজার ৭৬৭ শিক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন জানান, গতকালের এক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত আবেদন ছাড়িয়েছে ৮০ হাজারের বেশি।

এর আগে গত ২৬ নভেম্বর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তখন ২৭ নভেম্বর থেকে আবেদনের সুযোগ ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এবার আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। এ ছাড়া দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কুমিল্লার পাশাপাশি এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্র রাখা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, করোনা মহামারির সময় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নির্দেশনায় ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে গুচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু করে। এক বছর পর থেকে বিষয়টিতে বিভিন্ন আপত্তি আসতে শুরু করে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ভর্তি–সংক্রান্ত সব তথ্য প্রকাশ করা হবে।

আবেদনের যোগ্যতা

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবেন।

‘এ’ ইউনিটে (বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ ন্যূনতম ৭.০০ এবং পৃথকভাবে জিপিএ–৩.০০ থাকতে হবে।

‘বি’ ইউনিটে (কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান এবং আইন অনুষদ) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় মানবিক শাখায় মোট জিপিএ–৬.০০, বিজ্ঞান শাখায় ৬.৫০ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৬.০০ থাকতে হবে।

সি’ ইউনিটে (ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ন্যূনতম জিপিএ–৬.০০ এবং বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় যথাক্রমে ৬.৫০ ও ৬.০০ থাকতে হবে।

এ ছাড়া ‘ও’ লেভেলে পাঁচটি এবং ‘এ’ লেভেলে ন্যূনতম দুটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং উভয় লেভেলের মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে চারটি বিষয়ে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেড প্রাপ্ত হতে হবে।

পাশাপাশি সব ইউনিটের আবেদনকারীকে এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ (চতুর্থ বিষয়সহ) ৩.০০ থাকতে হবে এবং ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্রে অপশন সিলেক্ট করতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা কবে

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নতুন বছর ২০২৬-এর ৩০ জানুয়ারি এবং ‘বি’ এবং ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ‘এ’ ইউনিট ও ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ১১টায় এবং ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষা বেলা তিনটায় অনুষ্ঠিত হবে।

