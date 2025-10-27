জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঘোষিত সম্ভাব্য সময়সূচি অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর ই ইউনিটের (চারুকলা অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হবে এ কার্যক্রম। এ ইউনিটের (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর এবং সি ইউনিটের (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) পরীক্ষা হবে ২৬ ডিসেম্বর। ডি ইউনিটের (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) পরীক্ষা নেওয়া হবে ২০২৬ সালের ৯ জানুয়ারি এবং বি ইউনিটের (কলা ও আইন অনুষদ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৩ জানুয়ারি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে আমরা এটা ঘোষণা করেছি। ২৯ অক্টোবর একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।’
২০ বছর পর জকসুর সংবিধি পাস
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ‘সংবিধিতে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেছেন। এটা আমরা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তেমন কিছু বলতে চাই না। এর মধ্যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু না হলে, আমরা কাঙ্ক্ষিত সময়ে জকসু নির্বাচন আয়োজন করতে সক্ষম হব।’
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের নীতিমালার সংশোধনী চূড়ান্ত করে। ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো কোনো কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীরা জকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছেন।
নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে। এর আগে, গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রশাসন জকসুর একটি রূপরেখা প্রকাশ করে জানায়, আইন পাস হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করা হবে। প্রশাসনের ঘোষণা অনুযায়ী ২৭ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।