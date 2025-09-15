ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি ভাষা শিক্ষা, কোর্সের মেয়াদ ১৫০ ঘণ্টা

পড়াশোনা ডেস্ক
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের জাপানি ভাষার এলিমেন্টারি কোর্সের ক্লাস হবে সপ্তাহে তিন দিন—শনি, সোম ও বুধবারছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জাপানি ভাষার এলিমেন্টারি কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

প্রোগ্রামের বিবরণ

১. এটা সান্ধ্য কোর্স।

২. এটা এন৫ ও এন৪ লেভেলের কোর্স।

৩. কোর্সের আসনসংখ্যা সীমিত।

ভর্তির যোগ্যতা

ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

দরকারি তথ্য

কোর্সের মেয়াদ: ১৫০ ঘণ্টা।

ক্লাস হবে: প্রতি সপ্তাহে তিন দিন—শনি, সোম ও বুধবার।

সময়: সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।

ছবি: সংগৃহীত

কোর্সের সুবিধা

১. জাপানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ।

২. জাপানের প্রতিষ্ঠানে সহজে চাকরি পাওয়ার সুযোগ।

ভর্তির লিংক: https://portal.iml.du.ac.bd/Other-registration

ভর্তির জন্য যোগাযোগ: কক্ষ নম্বর ১২৩, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

* বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.iml.du.ac.bd

