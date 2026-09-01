ভর্তি

ঢাকা সিটি কলেজে ভর্তি, আসন ৪৪০০টি

পড়াশোনা ডেস্ক

আসন সংখ্যা ৪৪০০টি, আবেদন ২–১০ সেপ্টেম্বর

ঢাকা সিটি কলেজে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মোট আসনসংখ্যা ৪৪০০।

আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা

∎ বিজ্ঞান

# প্রভাতি (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৪.০০ (উচ্চতর গণিতসহ)

# প্রভাতি (ইংরেজি ভার্সন) — জিপিএ ৪.০০ (উচ্চতর গণিতসহ)

# দিবা (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৪.৫০ (উচ্চতর গণিতসহ)

# দিবা (ইংরেজি ভার্সন) — জিপিএ ৪.৫০ (উচ্চতর গণিতসহ)

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∎ ব্যবসায় শিক্ষা

# প্রভাতি (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৩.২৫

# প্রভাতি (ইংরেজি ভার্সন)— জিপিএ ৩.২৫

# দিবা (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৩.৫০

# দিবা (ইংরেজি ভার্সন) — জিপিএ ৩.৫০

∎ মানবিক

# প্রভাতি (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৩.০০

# দিবা (বাংলা ভার্সন) — জিপিএ ৩.২৫

ভর্তি ও কলেজসংক্রান্ত তথ্য—

# অনলাইনের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কলেজকে পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে রেখে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সময় থানা ‘ধানমন্ডি’ নির্বাচন করতে হবে।

# ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ:

২ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত

# পুনর্নিরীক্ষণসহ পুনর্মূল্যায়নে ফলাফল পরিবর্তিতদের আবেদন গ্রহণ:

 ১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত

# পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়:

১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত

# নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ:

১৬ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায়।

# অনলাইনে আবেদনের ওয়েবসাইট

ভিকারুননিসায় একাদশে ভর্তি, মোট আসন ২৪১০
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